Ob Stadtrundgang oder DIES internationalis - in Neheim ist am Wochenende was los.

Sonne pur Freizeittipp: Aktiv in Neheim und in Voßwinkels Natur

DIES, Stadtrundführung oder auch Natur pur - am kommenden Wochenende dürfte in Arnsberg, insbesondere Neheim, für jeden was dabei sein.

Ach, wie ist das herrlich, wenn man bei diesem tollen Wetter die Sonne genießen und die Seele bei blauem Himmel baumeln lassen kann. Für die, die sich gerne draußen und in der Natur aufhalten, sind am kommenden Wochenende genau die richtigen Veranstaltungen mit dabei.

Mein Tipp für euch

Der Wildwald Voßwinkel hat am kommenden Wochenende wieder einige Veranstaltungen für Jung und Alt im Programm. Am Samstag startet eine märchenhafte Reise in die Welt von Hänsel und Gretel. Familien mit Kindern ab sechs Jahren sind herzlich eingeladen das Märchen von den Gebrüdern Grimm nicht nur zu hören, sondern auch auf einer Tour durch den Wald zu erleben. Unter der Leitung von Janina Peitz geht es um 10 Uhr los. Nach der zweieinhalb stündigen Entführung in die Märchenwelt darf natürlich noch der Rest des Tages zur Erkundung des Wildwaldes genutzt werden. Für die Teilnahme an der Veranstaltung zahlen Kinder 17 Euro und Erwachsene 19 Euro, inklusive Eintritt. Buchungen sind über die Homepage des Wildwaldes möglich. Es sind noch wenige Plätze frei.

Am Sonntag bietet der Wildwald das Naturerlebnis Qi Gong an. Wer diese chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform bereits ausprobiert hat, wird wissen, wie entspannend das sein kann. Inmitten des Waldes soll gemeinsam mit Kursleiterin Stefanie Kroll die innere Balance durch gezielte Übungen gefunden und gefestigt werden. Ein toller Ausgleich zur Work-Life-Balance und um mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Von 8 bis 10.30 Uhr heißt es dann Tiefenentspannung pur. Bitte wetterfeste Kleidung und ein Getränk mitbringen. Der Kostenbeitrag liegt bei 29 Euro, inklusive Eintritt. Also schnell noch über die Homepage buchen und viel Freude dabei.

Wer Lust hat, Neheim einmal über eine Stadtführung von einer anderen Seite zu erleben, ist am Samstag um 14 Uhr herzlich dazu eingeladen. Burgmannshöfe, Christuskirche oder die alte Synagoge sind nur einige der Stationen, die besichtigt und mit interessanten Geschichten zum Leben erweckt werden. Über die Seite www.arnsberg.de kann man für den kommenden Samstag Karten für diese beliebte Tour mit Beginn am Neheimer Fresekenhof buchen. Wer dabei sein möchte, findet sich bitte um 13.45 Uhr an der Ecke Fresekenhof/Burgstraße ein. Der Rundgang kostet sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder.

Auch in Neheim findet am Samstag der DIES internationalis, das Fest der Kulturen mit leckeren Ständen, Tänzen und Musik, statt. Um 11 Uhr geht es los - mitten auf dem Marktplatz.

