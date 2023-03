Freizeittipp Arnsberg: Ganz viel Frischluft und Bewegung

Unser Freizeittipp steht dieses Mal im Zeichen des Sports – doch auch für die Kreativen gibt es besondere Events. Das ist am Wochenende los!

Zum Ferienstart darf wieder gesucht und gefunden werden und dazu habe ich für das kommende Wochenende nicht nur eine Osterrallye herausgesucht, sondern auch Veranstaltungen gefunden, die absolut sehenswert sind.

>>> Angler auf dem Sorpesee gekentert

Meine Tipps für euch

Der Wildwald in Vosswinkel startet am nächsten Wochenende mit der Osterrallye die Eiersuche im Unterholz. Es sind kleine Überraschungen mit anschließender Verlosung dabei. Der Spaß für die ganze Familie mit Kindern ab 6 Jahren kostet den Eintrittspreis plus 2 Euro für die Rallye. Start ist am 1. April und die Aktion wird während der ganzen Ferien täglich zwischen 9 Uhr und 17 Uhr angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bellingsen 5, 59757 Arnsberg.

Viel Spaß mit wenig Geld

Laura Klöckener ist Minigolfer des MSK Neheim-Hüsten. Foto: Verein / WP

Zum ersten Mal wird auf der Minigolfanlage des MSK Neheim-Hüsten zur Eröffnung der Bundesligasaison 2023 der Golfschläger geschwungen. Ab 17 Uhr rollen im Schwiedinghauser Feld (Unterhalb des Rodelhauses) auf 18 Bahnen die Golfbälle der Damen- und Herrenmannschaft, um den Bahnrekord von 21 Schlägen zu unterbieten. Zuschauer sind herzlich willkommen und der Eintritt ist frei.

Im Rampenlicht

Bekannt aus dem KIKA Kanal, gastieren die beiden Erdmännchen „Jan & Henry“ am kommenden Samstag im Sauerlandtheater. Puppenvater Martin Reinl lässt die beiden Tollpatsche ab 15 Uhr die Bühne stürmen und begeistern. Es sind noch wenige Restkarten ab 20 Euro vorhanden und können an den bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. The Score, Reisebüro Meyer, Buchhandlung Sonja Vieth, Verkehrsverein Arnsberg) oder online über reservix gekauft werden. Sauerlandtheater Arnsberg, Feauxweg 9, 59831 Arnsberg.

>>> Rollender Plattenladen kommt nach Neheim

Für die Kleinen

Wasserratten wird es vielleicht eher ins Nass ziehen. An jedem Sonntag findet dort von 9 bis 11 Uhr das Treffen der Nixen statt. In magischen Unterwasserwelten darf mit Flossen das Kursbecken erkundet werden. Voraussetzung ist Schwimmsicherheit und eine eigene Flosse. Die kann man sich aber vielleicht ja auch erstmal bei Freunden oder Bekannten ausleihen. Auf geht’s! Anmelden kann man sich telefonisch unter 02932/47573-0.

Sportliches Highlight

Hat mittlerweile ein Einzugsgebiet von 250 km: der Trailground Brilon am Bilstein. Derzeit ist Winterpause. Demnächst soll das Streckennetz erweitert und aktualisiert werden. Foto: Jürgen Hendrichs

Für viele Mountainbiker aus der Region ist dies eine äußerst gute Nachricht: Der Trailground in Brilon eröffnet an diesem Freitag seine Saison, sodass die Strecken am Wochenende erstmals in diesem Jahr ausgiebig genutzt werden können. Drei Singletrail-Runden zwischen sieben und 17 Kilometern bieten MTB-Freunden jede Menge Fahrspaß – und tolle landschaftliche Impressionen.

Mal was anderes

In der Phantasiewerkstatt wird am 1. April zusammen mit der Keramik-Designerin Judith Lenser getöpfert. In dem Workshop „Lieblingsstücke töpfern“ darf von 10 bis 16 Uhr kreativ mit Ton nach Belieben geformt werden. Anmeldungen bitte im Kulturbüro der Stadt Arnsberg unter 02932/201 116 (117) oder online. Die Anmeldegebühr liegt bei 48 Euro plus 8 Euro Materialkosten.

>>> Weitere Nachrichten aus Arnsberg, Sundern und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg