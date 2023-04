Freizeittipp Arnsberg: Hier ist mehr los als Ostereiersuche

Arnsberg. In diesem Freizeittipp dreht sich alles um Alternativen zu Ostereiersuche, Osterfeuer und Co. – und da gibt es einiges. Jetzt entdecken.

Am kommenden Wochenende ist trotz Ostertrubel einiges los in unserem beschaulichen Städtchen.

Mein Tipp für euch

Der Club 51 ist in neuem Gewand zurück und nennt sich jetzt fifty one. Nach einer längeren Umbauphase öffnet der Club am 08.04. ab 22 Uhr wieder seine Tore für Tanzbegeisterte und Partyverrückte. Bis Mitternacht gibt es freien Eintritt und danach zahlt man 5 Euro. Apothekerstraße 51, Arnsberg.

Viel Spaß mit wenig Geld

Das Osternest Bexleyplatz 2018. Foto: Aktives Neheim / Privat

Am Samstag findet wieder das alljährliche Treffen am Osternest Bexleyplatz in Neheim statt. Es gibt Aktionen und Buden mit Spiel und Spaß für groß und klein. Sonntag findet dann ab 18.30 Uhr in der St. Johannes Kirche der Ostergottesdienst statt und anschließend geht es von dort aus zum Osterfeuer im Schwiedinghauser Feld.

Im Rampenlicht

Am kommenden Wochenende läuft zum Beispiel Der Super Mario Brothers Film an. Weitere Kino Highlights sind auf den Homepages vom Apollo, Central und Residenz zu finden.

Für die Kleinen

Kleine und große Schatzsucher sind am Freitag um 14.30 Uhr an der alten Burg in Arnsberg genau richtig, da findet die Führung „Schatz auf dem Römberg“ statt. Treffpunkt ist an der Jägerbrücke und gesucht wird für ca. 2 Stunden. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder mit kleiner Überraschung 4 Euro. Anmeldungen beim Verkehrsverein Arnsberg unter 02931/4055.

Mal was anderes

„Gestern war ich so müde, dass ich den Tee gegessen habe“ ist eine Kunstausstellung von Farkhondeh Shahroudi, die noch bis zum 16.04. angeboten wird. Die Installation zeigt „Gewebe aus poetischer, sozialer und politischer Textur“. Weitere Informationen unter kunstverein-arnsberg.de. Die Ausstellung ist Mittwoch bis Freitag 17.30 Uhr bis 19 Uhr oder Sonntag von 11 Uhr bis 15 Uhr geöffnet, Königstraße 24, Arnsberg.

Das Sporthighlight der Woche

Lauro Klöckener beim Spiel 2020. Foto: Giannakis / Privat

Die Minigolf-Saison bricht an. Also ab zum Minigolfplatz des MSK Neheim-Hüsten e.V.. Die Bahnen sind Dienstags bis Samstags von 13 bis 20 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Karten gibts ab 3,50 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 2 Euro. Zu den Drei Bänken 5, Neheim.

