Freizeittipp: Auf Arnsberg-Safari, trödeln oder ab ins Nasse

Der Sommer naht – und passend zum langen Wochenende haben wir wieder erfrischende Freizeittipps gesammelt, die uns die Sonnenstunden versüßen.

Manchmal kommt es einem bei diesen Temperaturen ja schon so vor, als wären wir mitten im Sommer. Lange wird das richtige Sommerfeeling jedenfalls nicht mehr auf sich warten lassen, denn das Neheimer Freibad hat in der letzten Woche seine Pforten geöffnet.

>>> Wem das nicht genug Tipps sind: Sunderns Kultur Rockt ist auch an diesem Wochenende

Von Montag bis Freitag sechs bis neun Uhr ist für Early-Birds und elf bis neunzehn Uhr für Schwimmbegeisterte das kühle Nass zugänglich. An den Wochenenden dann durchgehend von neun bis achtzehn Uhr. Entspannt ein paar Runden schwimmen, ab auf die Wasserrutsche oder einfach die ersten Sonnenstrahlen auf der Liegewiese genießen.

>>> Arnsberger Ehepaar bekommt den Hero Award

Wer lieber etwas Kultur oder bummeln möchte, für den habe ich zwei passende Veranstaltungen ganz in der Nähe gefunden.

Mein Tipp für euch

Eine Stadtführung durch Alt-Arnsberg. Am Samstag startet am Neumarkt/Ecke Steinweg eine 90-minütige Reise durch Arnsbergs historischer Stadtgeschichte. Dabei führt der Weg an die schönsten Plätzchen, vorbei an alten Gebäuden und romantisch verwinkelten Gassen. Zwischen Schloss und Kloster werden Geschichten vom Grafen, dem Kurfürsten und aus den Zeiten des alten Preußen erzählt. Man darf also gespannt sein auf die Legenden und Sagen rund um den heutigen Regierungsbezirk Arnsberg. Anmeldungen sind über die Internetseite www.arnsberg.de möglich und über den Verkehrsverein Arnsberg unter 02931/4055 oder per Mail unter tourismus@arnsberg.de. Kinder bis 14 Jahren zahlen vier Euro und Erwachsene sechs Euro.

Viel Spaß mit wenig Geld

Wer sich in Hüsten ein bisschen auskennt, wird sicherlich die Salinen am Stadion Große Wiese schon einmal besucht haben oder auf dem baumbewachsenen Weg für einen Spaziergang unterwegs gewesen sein. Das lässt sich am Wochenende gut mit einem Bummel über den Trödelmarkt verbinden.

>>> Der Neheimer Jägerhofstaat sucht Verstärkung

Der Trödelmarkt auf dem Gelände von Kaufland findet am kommenden Sonntag wieder von 11 bis 18 Uhr statt. Verkauft werden gebrauchte, aber auch neuwertige Artikel. Wer selbst gerne einen Stand mieten möchte, kann dies bei einer Standmiete ab zwölf Euro pro Meter tun. Anfragen beim zuständigen Marktleiter Thomas Voss unter 0171/164970. Wer Zeit und Lust hat nach kleinen Schätzen auf dem weitläufigen Parkplatz zu stöbern, ist herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Kaufland, Westring 10, 59759 Arnsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg