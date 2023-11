Freizeittipp: Forschen auf dem Weihnachtsmarkt - hier geht‘s

Arnsberg Die ersten stimmungsvollen Märkte öffnen und haben viel zu bieten. Für Fans des irischen Punk Rock gibt es ein besonderes Konzert

Nicole Maria Herrmann

Am kommenden Wochenende starten die ersten Weihnachtsmärkte und wer schon jetzt in Weihnachtsstimmung ist, kann sich dort nach Herzenslust von Lichtern, Weihnachtsduft und dem ersten Glühwein der Saison verzaubern lassen. Bad Sassendorf, Drolshagen, Iserlohn, Lippstadt, Olpe und Lüdenscheid gehören zu den Early Birds und in den kommenden zwei Wochen folgen weitere Weihnachtsmärkte in der Region.

Mein Tipp für euch

Wenn man schon mal in Lüdenscheid ist, und das ist ja seit der Brückensperrung nur sinnvoll für einen Tagesausflug, kann den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit der Phänomenta verbinden. An 200 Stationen aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen darf angefasst, ausprobiert, getüftelt, kurz gesagt mit allen Sinnen geforscht werden. Faszination pur. Ein humanoider Roboter, eine riesengroße Kugelbahn, Flaschenpost und zahlreiche Experimente zu den Farben, Wasser, Luft, Strom, Magneten, Sehen, Hören und vieles mehr gibt es dort zu erleben. Am kommenden Wochenende wird zudem von Freitag bis Sonntag eine Weihnachtsaktion mit Geheimschrift Rallye, Basteln, Weihnachtsmann Wunschzettel und Plätzchenbacken angeboten. Anmeldungen zu den Workshops nur über die Homepage, falls noch Plätze frei sind. Die Phänomenta ist am Wochenende von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 13 Euro für Erwachsene, 9,00 Euro für Kinder von 6 bis 16 und 4,00 Euro für Minis von 3 bis 5. Gruppen- und Familientickets werden natürlich auch angeboten. Phänomenta-Weg 1, 58507 Lüdenscheid (im Navi Bahnhofsallee eingeben).

Mal was anderes

Falls das Wochenende doch lieber etwas rockiger werden darf, dann wäre die 12. Irish-Celtic-Rock-Night am Samstag im GVU-Heim Arnsberg Hüsten vielleicht die richtige Adresse. Die heimische Band Muirsheen Durkin and Friends eröffnet auch in diesem Jahr wieder das Festival und bereitet damit den Schweden Finnegans Hell und den aus England stammenden The Bad Rats einen Empfang mit harten Klängen. Die Up-Tempo- Beats aus der Folk-Punk-Szene sind allerdings nichts für zarte Gemüter, kann ich aus Erfahrung sagen. Das wissen auch die 150 Begeisterten, die sich weit im Vorfeld schon ihre Karten reserviert haben. Restkarten gibt es nur an den Vorverkaufsstellen, da keine Abendkasse angeboten wird. Im Musikhaus Keck Arnsberg, ScoreShop Neheim und Schuhhaus Landsknecht Hüsten kann man kurzfristig zum Preis von 20 Euro noch ein Ticket bekommen. Einlass ist 18:30 Uhr. Grabenstraße 29, 59759 Arnsberg.

