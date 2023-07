Freizeittipps für Arnsberg: Schützenfeste und Stadtführungen

Was ist los am Wochenende

Arnsberg. Mitarbeiterin Nicole Maria Herrmann gibt Tipps für laue Sommerabende in Arnsberg.

Die Schützenfest-Saison wurde eingeläutet und wer Lust auf ein Bierchen in netter Gesellschaft hat, Musik der Blaskapelle mag und sich für das Vogelschießen begeistern kann, ist auf den Volksfesten in der Region gut aufgehoben. Wenn es aber doch ein Alternativprogramm sein darf, habe ich hier vielleicht für den einen oder anderen das passende dabei.

Das Abschiedslied an den Fichtenwald ist die Aufführung des Projektchors „Das Brotbaumregime“, welches am Samstag ab 15 Uhr gesungen werden soll. Klingt ja zugegebenermaßen etwas mysteriös. Was steckt dahinter? „Komponist und Autor Ben Osborn hat mit Menschen aus der Region ein Lied an den Wald geschrieben“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft fördert dieses Projekt, das in Kooperation mit dem Kulturbüro Arnsberg entstanden ist. Chorleiterin Susanne Lamotte führt an der St. Rochus Kapelle mit dem Projektchor dieses Lied auf und im Anschluss wird es dann bis zum 1. Oktober über eine Klanginstallation im Rahmen einer Ausstellung durch das Außenfenster der Kapelle zu hören sein. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Altersklassen gedacht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. St. Rochus Kapelle, Kreuzweg, 59889 Eslohe.

An einem lauen Sommerabend durch Arnsberg schlendern und sich bei einer Stadtführung verzaubern lassen, wäre da auch eine Alternative. Auf der Homepages www.arnsberg.de oder www.arnsberg-info.de kann man zum Beispiel die Termine zu Themenführungen in 2023 abrufen, die immer freitags ab 18 Uhr stattfinden. Möchte man sich direkt als Kleingruppe anmelden oder schaut man über eines der Social Media Portale, in denen man sich mit Neheimern und Arnsbergern vernetzen kann, kann man eine Anfrage über das Kontaktformular stellen. Im Angebot stehen dabei Themen wie „Das sagenhafte Arnsberg“, „Arnsbergs Weingeschichten“, „Schelmengang“, „Stöckelschuh und Spitzenhaube“ oder auch „Kloster, Bier und Schinkel“. Wer lieber einmal den Nachtwächter auf einer seiner „Laternenwanderungen“ begleiten möchte, wäre sicherlich für diese Stadtführung zu begeistern. Eine öffentliche Führung von 90 Minuten zur Geschichte des Klosters Wedinghausen Arnsberg wird am kommenden Sonntag um 15 Uhr angeboten. Treffpunkt ist das Hirschberger Tor, die Kosten betragen sechs Euro.

