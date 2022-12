Freizeittipps: Ski, Kunst und der älteste Comic weltweit

Arnsberg. Hier kommen unsere Freizeittipps für das kommende Wochenende – von Livia Krimpelbein aus der Redaktion Arnsberg/Sundern.

Schon bald brennt die vierte Kerze unserer Adventskränze. Das letzte Wochenende der Vorweihnachtszeit steht vor der Tür, nur noch wenige Kalenderkläppchen, dann ist Heiligabend. Hier sind meine bunten Tipps für die letzten Tage des Jahres – für die Erinnerungen, die im Herzen bleiben.

Mein Tipp für euch

Der Sorpesee und seine Ufer haben sich in ein kaltes Paradies verwandelt – Frost und Kälte machen einen Spaziergang zu einer Ausflucht aus dem Weihnachtsstress. Und heiße Getränke gibt es am „Airnah“ in Amecke direkt am See.

Viel Spaß für wenig Geld

Das „arthaus:nowodworski“ in Unna birgt eine Ausstellung lauter faszinierender Exponate – für Kinder und Eltern etwas. Der Eintritt ist kostenlos, die detaillierte Kunst, die teilweise verrückte Bewegungsabläufe wie von selbst macht, kann man aber kaufen. Offen ist das Haus sonntags von 14 bis 17 Uhr. Letztens war ich noch selbst dort. Es lohnt sich.

Im Rampenlicht

Es wird spannend: In der Schlossruine Arnsberg im Knappensaal steigt das Krimidinner „Leichenschmaus“. Los geht es am Samstag um 19 Uhr.

Für die Kleinen

Unter Tage geht es für Kinder ab 7 Jahren am Sonntag um 15 Uhr im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum. Anmeldungen erfolgen an service@bergbaumuseum.de

Das Sporthighlight der Woche

Das Wetter spricht für sich: Ab nach Winterberg! Immer mehr Skilifte werden im Wintersportparadies des Sauerlands geöffnet, am Wochenende sollen alle offen sein. Rodeln können die Kleinen auch an der Ruhrquelle.

Mal was anderes

„125 Jahre Katzenjammer Kids – Der älteste Comic der Welt“: Diese Ausstellung läuft am Wochenende und donnerstags wie freitags im Comic + Cartoon in Dortmund.

