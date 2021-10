Friedrich Merz fordert zügige Antwort auf CDU-Führungsfrage

Arnsberg. Friedrich Merz fordert „richtige Konsequenzen“, um CDU und bürgerliche Mitte wieder zu stärken. Nachholbedarf sieht er auch bei Stadtverbänden.

Der Arnsberger Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz fordert, dass die CDU so schnell wie möglich ihre Führungsfrage klärt. „Wir müssen als CDU ab Ende 2021 wieder politisch handlungsfähig sein“, sagt der HSK-Wahkreisgewinner am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes Arnsberg, „wir sollten doch wohl eher eine Führung einer Partei stellen können als dass die Regierungsbildung in Berlin abgeschlossen ist“.

Welche Rolle spielt Merz?

Welche Rolle Friedrich Merz dabei spielen will, lässt der Sauerländer auch in Arnsberg unkonkret. Er wiederholt jedoch, dass er sich nicht erneut einer Kampfabstimmung stellen wolle. „Ich bin aber bereit, mit einer starken Mannschaft anzutreten“, so Merz am Abend beim Heimspiel in seinem Stadtverband.

Friedrich Merz ging hart und klar mit seiner Partei ins Gericht. „Wir werden viel reden müssen, um den Trend umzudrehen“, sagt er. Es gebe in der Partei viel Nachholbedarf - und so, so Merz, ausdrücklich auch in einigen Stadtverbänden im Sauerland. Explizit nannte er Arnsberg und Brilon. Es müsse „von unten“ gezeigt werden, dass es noch eine bürgerliche Mitte im Land und somit auch eine Berechtigung für eine starke bürgerliche Partei im Parteiensystem gebe.

Zukunft der bürgerlichen Mitte?

Es sei nicht sicher, ob es je zu den alten Parteienverhältnissen zurückkommen werde. „Ich bin aber sicher, dass auch bürgerliche Parteien noch eine Zukunft haben“, so Merz. Das aber müsse die Partei auch auf allen Ebenen zeigen und nun „die richtigen Konsequenzen“ ziehen. Die Aufarbeitung müsse bis auf jeden Stadtverband heruntergebrochen werden.

Die CDU müsse im Bundestag die Oppositionsrolle annehmen. „Wir haben da eine wichtige staatspolitische Aufgabe“, führt Friedrich Merz aus. Dabei gehe es aber nicht um „Opposition gegen Alles“, sondern darum, eigene Ideen zu entwickeln und neben die der Regierung zu stellen. „Wir müssen Kritik mit Alternativen verbinden“, fordert Merz.

Dafür aber brauche es eine handlungsfähige Parteispitze. Die Führungsfrage müsse nun schnell geklärt werden.

