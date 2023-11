Friedrich Merz verrät Arnsberger Grundschülern Geheimnisse

Arnsberg Beim Besuch in der Regenbogenschule liest der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Kindern vor und plaudert aus dem Nähkästchen.

Am bundesweiten Vorlesetag hat sich auch der heimische Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz beteiligt. Bei einem Besuch in der Arnsberger Regenbogenschule las der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag den rund 50 Kindern der vierten Klassen aus dem Buch „Die Leuchtturm-Haie“ von Gisela Pauly vor. Unter dem Motto „Lesen verbindet“, ist der Vorlesetag seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest.

Aber nicht nur das Vorlesen fanden die Schülerinnen und Schüler der Regenbogenschule spannend. Denn nach der Geschichte um Hannes, Inga und Emil, die bei einem Klassenausflug in der Seehundstation zufällig einen Heringsdieb beobachtet haben, wollten die Schülerinnen und Schüler vor allem auch noch spannende Geschichten aus dem Leben eines Bundespolitikers erfahren. Welche Aufgaben Friedrich Merz in Berlin hat, welchen Bundesligaverein er unterstützt und was sein Lieblingsessen ist, erfuhren die Kinder in einer ausführlichen Fragerunde. „Das war ein schöner Vormittag, der im nächsten Jahr fortgesetzt wird“, versprach Friedrich Merz.

