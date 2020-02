Fünfter Haftbefehl im Sundern Drogenfund

Polizisten sitzen am Mittwoch, 19.Februar,2020, in einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Sundern. Nun sind bereits fünf Personen einer Bande von Drogendealern aus Sundern in U-Haft, zusätzlich sind zwei weitere Verdächtige auf freiem Fuß.

Die Zahl der Inhaftierten im Fall des immensen Drogenfundes in verschiedenen Ortsteilen von Sundern ist seit Mittwochabend auf fünf gestiegen. Der Amtsrichter hat für einen 32-jährigen Mann aus Stockum, der am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen worden ist, Haftbefehl erlassen. Er befindet sich jetzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen aber weiter. Gesucht wird vor allem das Drogenlabor sowie weitere Beteiligte aus dem Umfeld der bisherigen Festgenommenen.