Für Arnsberger Singles: Speed-Dating zu Weihnachten

Arnsberg Kurz vor dem Fest der Liebe doch noch einen Partner finden? Senior-Trainerin Christina Albers will es Menschen ab 55 möglich machen.

Das Weihnachtsfest mit einer Partnerin oder einem Partner an der Seite zu verbringen ist ein Wunsch, der für einige Singles in Arnsberg vielleicht bald in Erfüllung gehen könnte: Ein Speed-Dating für Menschen ab 55 Jahren in weihnachtlicher Atmosphäre mit Kerzen und Gebäck findet am Freitag, 29. November, im Bürgerbahnhof Arnsberg statt. Darauf macht die Stadt aufmerksam.





Wer Lust und Interesse daran hat, eine Partnerin oder einen Partner auf diese ehrliche und unkomplizierte Weise kennenzulernen, kann sich bei der Projektleiterin Christina Albers unter der Handy-Nummer 0176 99084007 oder per E-Mail an christina.albers@gmx.de verbindlich anmelden. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig. Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme leider nicht möglich.





Das Angebot ist kostenlos, da es sich um ein bürgerschaftliches und ehrenamtliches Projekt der seniorTrainerin Christina Albers in Zusammenarbeit mit der Engagementförderung der Stadt Arnsberg handelt.

Christina Albers ist in Arnsberg bekannt für ihre Speed-Dating-Runden. Foto: Lokalkompass.de

