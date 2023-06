„Für immer und ewig“: Arnsberg-Uentrop feiert sein Hochfest

Uentrop. Der Name des Gecks zeigt Verbundenheit zur Uentroper Dorfgemeinschaft. Hochfest kann kommen!

Die Königskette ist blank poliert, die Schützenuniformen sind auf Vordermann gebracht und die schmucken Federn der Hüte glatt gestrichen. Es fehlte eigentlich nur noch der Vogel für das Schützenfest.

Der ist jetzt da – und aus der bewährten Vogelschmiede von Patrick Petermann gut gelungen. Das war am Samstagabend einhellige Meinung der Gäste bei der Vogeltaufe mit anschließender Bierprobe. Somit steht dem Hochfest am kommenden Wochenende, 16. bis 18. Juni, nichts mehr im Wege.

Vogelvorstellung und Taufe

Ex-Schützenhauptmann Manfred Hochstein hatte die ehrenvolle Aufgabe, den Königsvogel und den Geck vorzustellen und anschließend zu taufen. Der Aar hört auf den Namen „Kahupf“, was abgekürzt und rückwärts gelesen für Pferde- Hunde- und Katzenkopf steht. Zum Verständnis: Das amtierende Königspaar Detlef und Britta Strätgen bewirtschaften in Rumbeck eine kleine Ranch.

Königsjubilare Königspaar vor 70 Jahren: Heinz Schulte (†) und Irmgard Kenze. Vor 60 Jahren: Walter Brasse (†) und Ursula Beule. Vor 50 Jahren: Hans Friedhoff (†) und Walburga Franz. Vor 40 Jahren: Udo Drepper und Andrea Cosack. Vor 25 Jahren: Winfried und Martina Rath.

Der Geck heißt „Für immer und ewig“ und zeigt die Verbundenheit des amtierenden Gecks und Geckbauers Paul Griese zur Uentroper Dorfgemeinschaft.

Uentrops Schützen-Hauptmann Dr. Wolfgang Ernst. Foto: Wolfgang Becker / WP

Eröffnet wird das Schützenfest am Freitagabend um 19 Uhr mit dem Antreten in der Schützenhalle und dem anschließenden Stangenabend mit den Ehrungen der Mitgliedsjubilare. Im Anschluss sorgt DJ Rene Westermann für Stimmung in der Halle.

Feldgottesdienst auf der Tunnelplatte

Tags darauf startet das Fest um 13.45 Uhr mit dem Abholen des Königs, anschließend marschieren die Schützen zum Vogelaufsetzen und von dort geht es weiter zur Totenehrung auf den Friedhof. Das Schützenhochamt wird nicht mehr in der St.-Josefskapelle gefeiert, sondern findet als Feldgottesdienst auf der Tunnelplatte statt.

Nach dem Schützenhochamt steht das Freiwillige Tambourkorps Oeventrop und der Musikverein Hagen bereit, um die Schützenkönigin Britta Strätgen, den Schützengeck Paul Griese, das Kinderkönigsspaar Finn Pullig und Paula Stratmann und die Kindergeckin Meta Müller abzuholen.

Von dort aus marschiert der Festzug weiter nach Rath’s Hof, wo die Jubilare schon warten. Mit großen Gefolge zieht der Festzug zur Schützenhalle, wo Königstanz, Gecktanz und Jubilartanz stattfinden. Nach dem Königstisch empfangen die Uentroper ab 19 Uhr ihre befreundeten Kommersvereine, im Laufe des Abends werden dann die Königsjubilare geehrt.

Am Sonntagmorgen heißt es früh aus den Federn klettern, denn um 8:30 Uhr eröffnen die Vereinigten Oeventroper Böllerschützen (VOB) mit lautem Bumm den dritten Tag des Schützenfestes. Zur Stärkung für diesen anstrengenden Tag gibt es um 9:30 Uhr in der Halle ein zünftiges Schützenfrühstück.

Dann wird es spannend, denn um 10.30 Uhr ist Antreten und Abmarsch zum Vogelschießen angesagt. Gibt es Königsaspiranten? Hauptmann Dr. Wolfgang Ernst: „Noch hört man nichts, die potenziellen Kandidaten halten sich bedeckt“, ist der Schützen-Chef aber zuversichtlich, dass einige ernsthafte Bewerber an die Flinten treten werden, um die Uentroper Königswürde zu erringen. Nach der Proklamation des neuen Königspaares und des Schützengecks wird auf der Vogelwiese noch weitergefeiert, bevor gegen 19 Uhr das Fest ausklingt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg