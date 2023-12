Für kleine Nachwuchstalente taucht Hannah Steven unter

Sundern/Stockum 21 Jahre jung, talentiert und routiniert - das ist Hannah Steven in ihrem ehrenamtlichen Engagement für den TuS Sundern.

„Mit dem Kopf unter Wasser ging gar nicht“, sagt Hannah Steven, „früher hatte ich Angst davor.“ Heute hat die 21-Jährige es sogar geschafft, ihrer Schwimmabteilungsleiterin Petra Frieling den Rekord in 100-Meter-Brustschwimmen abzuluchsen. Damit nicht genug, engagiert sich die Wettkampfschwimmerin auch noch selbst im TuS Sundern.

Die kurvenreiche Straße führt direkt in die Höhen Sunderns. Weit oben, noch hinter dem Schul- und Sportzentrum, dort, wo die Sicht über die ganze Stadt reicht, ist Hannah Steven Zuhause. Im Schwimmbad Sundern. „Im Wasser kann man alles um sich herum vergessen“, sagt sie, „Den Alltagsstress weglegen.“ Laufen sei nicht so ihres, wie sie lachend ergänzt.

Fünfmal die Woche im Hallenbad Sundern

„Wir haben hier eine tolle Gemeinschaft“, sagt sie, „ein tolles Schwimmteam.“ Die angehende Erzieherin schwimmt, seitdem sie zehn Jahre alt ist. „Meine Mutter hat mich damals im Schwimmkursus angemeldet und ich bin geblieben.“ Sie arbeitet hart. Trainiert fünfmal in der Woche. Mittlerweile hat sie schon alle Mannschaften durchlaufen - und geht aktuell bei Wettkämpfen für die 1. Mannschaft und die Mannschaft der Masters an den Start.

Junges Engagement: Hannah Steven Junges Engagement: Hannah Steven

Nach dem Fachabitur am Berufskolleg am Eichholz in Arnsberg und mit Beginn ihrer Ausbildung im Kindergarten muss sie ihre eigenen Trainingseinheiten zeitlich etwas herunterschrauben. Denn ins Gym möchte sie schließlich auch noch - die Zeit sitzt ihr im Nacken. Dennoch: Es gibt etwas, das ihr wichtiger ist als das Chillen auf der Couch.

Ich hatte mal ein Kind, das sich anfangs immer nur an mich geklammert hat - jetzt ist es eine absolute Wasserratte. Hannah Steven, Übungsleiterin TuS Sundern, Schwimmabteilung

„Ich möchte das, was der Verein mir gegeben hat, zurückgeben.“ Gemeint ist nicht nur die familiäre Stimmung, sondern auch die Unterstützung innerhalb ihrer eigenen Schwimmkarriere. „Mein Trainer war super.“ Durch den Verein, ihr Talent und konsequentes Training ist es ihr gelungen, an den Südwestfälischen und NRW-Meisterschaften sowie Deutschen Mastermeisterschaften teilzunehmen.

Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt

Sie engagiert sich deshalb selbst im Verein, ist im Vorstand aktiv, als Übungsleiterin und im Bereich der Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt. Am und im Wasser führt sie die ganz Kleinen an das tiefe Nass heran. „Es geht darum, den Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen und sie so fit zu machen, dass sie in einem späteren Kurs Ihr Seepferdchen machen können.“ Ihre Kinder sind vier bis sechs Jahre alt - ebenso wie die meisten Kinder, die sie tagtäglich im Kindergarten betreut. „Ich arbeite total gerne mit Kindern.“

Durchschnittlich dreimal in der Woche ist sie nach der Arbeit im Schwimmbad. Zweimal, um selbst zu trainieren, ein Mal, um die kleinen Nachwuchstalente zu fördern. Vor allem seien die sichtbaren Erfolge maßgeblich. „Ich hatte mal ein Kind, das sich anfangs immer nur an mich geklammert hat - jetzt ist es eine absolute Wasserratte.“ Auch die Abwechslung sei super. Mal „liebe“ Kinder, mal „freche“ Kinder. Letztere „kannten sich, so dass sie mutiger waren“, sagt sie.

Hinzu kommt die organisatorische Seite. In einem Dreierteam plant sie die Trainingszeiten im Breitensport mit und ist zudem Teil des Kernteams „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“. Denn der TuS Sundern ist einer von sieben Vereinen aus NRW, die innerhalb des Projektteams ein entsprechendes Konzept ausarbeiten. „Total wichtiges Thema“, sagt Hannah Steven, „und vor allem kann ich den Input auch inhaltlich in meinem Beruf nutzen.“

