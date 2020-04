Für Notfallzentrum entsteht riesige Baugrube in Hüsten

Arnsberg 252 zusätzliche Krankenbetten im Neubau

Das in Hüsten entstehende Notfall- und Intensivzentrum bietet 11.000 Quadratmeter Nutzfläche. Im Neubau werden 252 Betten geschaffen, so dass das Karolinen-Hospital dann über insgesamt 518 Betten verfügt. Im Notfall- und Intensivzentrum werden 13 notfallversorgenden Fachabteilungen an einem Standort zusammengeführt.

Zum Notfall- und Intensivzentrum gehören ein Zentral-OP-Trakt mit neun OP-Sälen, eine interdisziplinäre Intensivstation (50 Betten), eine große zentrale Notaufnahme, modernste Geräteausstattung, ein Hubschrauberlandeplatz und anderes mehr.