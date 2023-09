Für Tina aus Hüsten ist ein Traum in Erfüllung gegangen

Hüsten. Bewerbung zur WP-Königin von der Schützenbruderschaft Hüsten: „Diese Frau ist ein Garant für ein unvergessliches Schützenjahr“.

Diese Frau kann so schnell flitzen wie eine trainierte Hundertmeterläuferin. Martina (Tina) Beuing fiel ihrem Gatten Micha bereits freudestrahlend um den Hals, da hatte der Vogel noch nicht ganz den Boden berührt.

Nachdem Micha den Vogel von der Stange holte, sprintete Tina los und fiel ihrem Schatz um den Hals. Foto: Achim Benke

„Das war einer der schönsten Momente für mich“, erklärt die Hüstener Schützenkönigin. Bereits ein Jahr zuvor wagte Micha Beuing einen Versuch, den Titel zu erlangen. „Doch da sollte es noch nicht sein“, erinnert sich Tina. Diesmal passte das Timing, ihre Glückszahlen sprachen Bände: Der Tag des Vogelschießens war der 12.06.23, am 23.12.05 haben Micha und Tina geheiratet und am 23.12.06 wurde Töchterchen Victoria getauft.

Zufall, Glück und Schicksal

Wenn Tina und Micha Lotto spielen, benutzen sie auf jeden Fall die Zahlen 6, 12 und 23. Apropos Lotto: Ist es somit Zufall, Glück oder Schicksal, dass die beiden sich vor 19 Jahren in einem Lottoladen kennengelernt haben? „Das Geschäft gehörte damals mir“, verrät Tina. Mittlerweile hat sie einen Fulltime-Job im Vertrieb bei Schulte Home in Sundern. Alle Kolleginnen und Kollegen freuen sich mit ihr und drücken der 49-Jährigen die Daumen für den WP-Königinnen-Wettbewerb.

Tina rundet in diesem Jahr zudem und muss alle Feiern unter einen Hut bringen. Der Terminkalender des Königspaares ist pickepacke voll: Zunächst kommt die Eröffnung der Hüstener Kirmes, danach der Schnadegang, ebenfalls in Hüsten. Am Wochenende darauf findet das Kreisschützenfest statt, dann Tinas 50. Geburtstag, der natürlich groß in der hiesigen Schützenhalle gefeiert wird.

Tina Beuing liebt nicht nur ihren Micha und Tochter Vicky, auch Hundedame Elli ist ihr sehr wichtig. Foto: privat

„Am 21. Oktober tragen wir uns ins Goldene Buch der Stadt Arnsberg ein. Das ist schon etwas ganz Besonderes“, freut sich die Königin. Und dann kommt noch der Herbstball in Bachum - was für ein Programm. Daneben bleibt wenig Zeit für andere Hobbys. Martina kocht unglaublich gerne. Und das muss auch in der Königinnen-Zeit noch drin sein, ebenso die Streicheleinheiten für Elli, den Familienhund. Die Familie steht für Tina Beuing immer an erster Stelle.

„Und für die Beiden ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen“, erklärt Katrin Würfel, Mitglied des Hofstaats. „Das Paar lebt jeden Moment voll aus. Und Hüsten hat mit Tina eine der glücklichsten Königinnen bekommen, denn sie strahlt jedes Mal, wenn ich sie sehe, mit der Sonne um die Wette.“

Katrin Würfel war es auch, die gemeinsam mit dem Hofstaat die Bewerbung zur WP-Königin vorangetrieben hat: „Als wir nach dem Vogelschießen in der Schützenhalle zusammen kamen, wussten wir sofort, dass dies für alle ein unvergessliches Jahr wird. Tina ist ein absoluter Garant dafür.“

Abstimmung zur Wahl

Und so kann man online bei der Abstimmung zur WP-Königin mitmachen: www.wp-koenigin.de/bewerbung/Vom 21. September bis 18. Oktober stimmt die ganze Region online und kostenlos darüber ab, wer den Titel „WP-Königin 2023“ erringt. In der Qualifikation kann von Donnerstag, 21. September (um 12 Uhr), bis zum 5. Oktober (ebenfalls 12 Uhr), für je einen Verein täglich abgestimmt werden. Weitere Schützenvereine / Bruderschaften können sich während der Qualifikation bewerben. Von Donnerstag, 5. Oktober (um 12 Uhr), bis Dienstag, 10. Oktober (um 12 Uhr), findet das Regionalfinale der zehn bestplatzierten Vereine pro Region statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Regionalfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch via WP-Zeitungscoupon ist eine Stimmabgabe möglich.

