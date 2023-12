Fußball-Komiker Ben Redelings in Wennigloh

Wennigloh Wennigloher Schützen setzen Veranstaltungsreihe „Vorsicht Humor“ sportlich fort. 60 Jahre Bundesliga werden gefeiert.

Die Wennigloher Schützenbruderschaft St. Franziskus-Xaverius setzt ihre beliebte und erfolgreiche Comedy-Reihe fort und kann mit dem nächsten Highlight aufwarten: Im Rahmen des bereits seit vielen Jahren bestehenden Erfolgsformats „Vorsicht, Humor!“ präsentieren die Schützen Ben Redelings, der sich selbst als „FußballKomiker“ bezeichnet, und der erstmals in dem Bergdorf gastiert. Am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) präsentiert der Künstler sein aktuelles Programm „60 Jahre Bundesliga“.

60 unvergessliche Jahre in 90 amüsanten Minuten Die Bundesliga wird 60! Das muss gefeiert werden. Deutschlands erfolgreichster Fußball-Komiker Ben Redelings lädt herzlich zu einer rauschenden Geburtstagsgala der Superlative ein. Als „charmanter Gastgeber“ will er durch einen amüsanten Abend voller Witz und Esprit führen und nostalgisch verklärt an die Helden unserer Kindheit erinnern. Männer mit solch klangvollen Namen wie Mücke, Mozart, Osram oder Ente werden noch einmal vor dem geistigen Auge des Publikums den Ball im Netz versenken und Haudegen wie Katsche, Praline, Kokser und Tiger die Blutgrätsche über die grüne Grasnarbe fliegen lassen. Kaiser werden Eigentore schießen, Trainer auf der Bank sanft einschlummern, Pfosten werden einfach so zusammenbrechen und zehn Flaschen auf dem Platz und ein Kellner im Kasten den MSV nicht vor dem Abstieg retten.

Natürlich werden auch neue Anekdoten aus der Thekensammlung eines Kultschiedsrichters (Kampfname der „Blaue an der Flöte“) ebenso wenig fehlen wie die zehn ultimativ witzigsten Sprüche der Bundesligageschichte. Das Motto des Abends ist Programm: „60 unvergessliche Jahre in 90 amüsanten Minuten!“

Wennigloher Schützenbrüder servieren Buffet

Und auch für dieses Comedy-Event wird das Gourmet-Team der Wennigloher Schützen wieder sein exquisites Buffet zaubern, das dafür sorgen soll, dass nicht nur der kulturelle, sondern auch der körperliche Hunger des Publikums auf das Beste gestillt wird. Das hochwertige Catering, das immer zu Beginn der Kabarett-Abende von einem ehrenamtlich tätigen und ausschließlich mit Wennigloher Schützenbrüdern besetzten Koch-Team serviert wird, hat sich im Laufe der vergangenen Jahre einen hervorragenden Ruf erworben und trägt damit maßgeblich zu dem anhaltenden Erfolg dieses Veranstaltungsformats bei. Auch kühle Getränke werden von den Schützen angeboten.

Hier gibt es Karten

Karten sind im Vorverkauf für 20 Euro und an der Abendkasse für 22 Euro erhältlich. Karten gibt es bei folgendenVorverkaufsstellen: Blumen Danne in Sundern-Hachen, Modehaus Cruse in Arnsberg und Schuhhaus Prange in Arnsberg. Alternativ können auch über die Facebook-Seite www.facebook.com/VorsichtHumor oder über die Mailadresse vorverkauf@schuetzen-wennigloh.de Tickets bestellt werden.

