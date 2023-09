Fußgängerin aus Sundern erliegt ihren Verletzungen

Sundern. Die 58-Jährige war mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen worden.

Die 58-jährige Fußgängerin aus Sundern, die am Freitagmorgen bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, ist am Samstag,16. September, verstorben. Das berichtet die Polizei am Montag.

Bei dem Verkehrsunfall in Sundern in den Morgenstunden des Freitags wurde die Fußgängerin schwer verletzt mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen. Aufgrund eines Verkehrsunfalls um etwa 6.50 Uhr in den Morgenstunden in der Nähe einer dortigen Tankstelle wurde die Hauptstraße in Sundern für einige Stunden gesperrt. Dort waren auf dem Gehweg ein Auto und eine Fußgängerin zusammengestoßen.

Die Fußgängerin aus Sundern wurde bei dem Verkehrsunfall schwerst verletzt. Sie ist mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der 27-jährige Autofahrer aus Sundern blieb unverletzt. Die Hauptstraße war während der polizeilichen Maßnahmen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

