Fußgängertreppe zum Neheimer Markt saniert

Der neue Treppenaufgang von der Mendener Straße zum Marktplatz in Neheim ist jetzt nach Sanierung wieder geöffnet. Die Stadt Arnsberg hat für die Sanierung 50.000 Euro investiert.

Neheim. Die Treppe von der Mendener Straße zum Markt kann wieder komplett genutzt werden. Sie ist stark frequentiert.

. Die Fußgängertreppe (Aufgang) von der Mendener Straße auf den Neheimer Marktplatz steht seit einigen Tagen den Fußgängerinnen und Fußgängern im Stadtteil wieder vollumfänglich zur Verfügung.

Das teilt die Stadt Arnsberg mit.

Am Freitag der letzten Woche (15. September) waren die entscheidenden Arbeiten abgeschlossen, letzte Absperrungen sind entfernt worden. Damit kann die von den Passanten in Neheim stark frequentierte Treppe nun voraussichtlich für die nächsten Jahre wieder genutzt werden. Der für die Gesamtmaßnahme veranschlagte Betrag von 50.000 Euro für die Sanierung konnte eingehalten werden.

Im Mai musste der Treppenaufgang wegen Baumängeln komplett gesperrt werden, Mitte Juni konnten die Arbeiten beginnen, die an heimische Firmen aus den Städten Arnsberg und Sundern vergeben wurden. An der Treppe wurden aus statischen Gründen die Fundierung und vier Mauerelemente unter dem Podest komplett erneuert. Zudem wurde der Treppenlauf komplett neu erstellt. Der vorhandene Beton wurde im Zuge der Arbeiten saniert und die Entwässerung an der Treppe erneuert. Das vorhandene Geländer wurde saniert und im Anschluss neu gestrichen.

Die Fertigstellung der Arbeiten wurde durch eine längere Schlechtwetterperiode in den Monaten Juli und August beeinträchtigt, so dass der angestrebte Zeitpunkt der Fertigstellung leider nicht eingehalten werden konnte. Die Stadt Arnsberg bittet um Verständnis für die Verzögerung und bedankt sich bei der Firma Takko und der Neheimer Dentallabor GmbH für die freundliche und unkomplizierte Bereitstellung von Parkflächen für die Einrichtung der Baustelle.

