Die Wehrkräfte hatten den Brand am Schindellehm schnell im Griff.

Feuerwehr Gebäudebrand am Neheimer Schindellehm

Neheim. Das schnelle Eingreifen der Wehrkräfte verhindert eine weiteres Ausbreiten des Feuers.

Dienstagmittag wurde der Feuerwehr ein Gebäudebrand in der Straße Am Schindellehm in Neheim gemeldet.

Die eingesetzten Kräfte des Löschzuges Neheim und der hauptamtlichen Wachen erkannten schnell, dass der Brand in einem hölzernen Anbau bereits auf den Balkon des angrenzenden Gebäudes übergriff. Sofort wurde ein Löschangriff mit zwei C-Strahlrohren mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Der Balkon wurde mittels tragbarer Leitern betreten.

Der Einsatz war nach einer Stunde wieder beendet

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Schadensbereich blieb begrenzt. Nach etwa einer Stunde konnten sich die Kräfte auf den Heimweg in ihre Feuerwachen machen.

Vor Ort im Einsatz waren 40 Kräfte der Hauptamtlichen Wache Neheim, des Löschzugs Neheim sowie von Polizei und Rettungsdienst. Menschenleben waren aber nicht in Gefahr.

