Gefühle im Lockdown werden tänzerisch dargestellt

Hüsten. „Was macht man in Zeiten von Corona, wenn man eine Ballettvorstellung plant? Man macht einen Livestream“, sagtr das Hüstener Tanzstudio Alberti. In diesem Sinne findet am Sonntag, den 13. Juni 2021 um 18:30 Uhr ein Livestream mit den Schülerinnen und Schülern des Tanzstudio Alberti unter der Leitung von Karina Vormweg auf dem YouTube-Kanal des Sauerland-Theaters statt. .

Kontrast zwischen Normalität und Anormalität

Gezeigt wird der Kontrast zwischen der Normalität und der Anormalität. Eigentlich wäre jetzt unsere Vorstellung „Tanzwerkstatt“ an der Reihe, die mittlerweile zum x Male in einem 2-Jahres-Rhythmus stattfindet und die Normalität in unserem Leben und Alltag widerspiegelt. Leider ist es während der Coronapandemie unmöglich, ein solches Projekt durchzuführen. Deshalb hat sich das Tanzstudio für die digitale Variante entschieden, die Anormalität, die zu Zeiten vom Lockdown unser Leben beherrscht. Das Programm beinhaltet einen ständigen Wechsel zwischen den einstudierten Tänzen, die für die eigentliche Tanzwerkstatt geplant war, und freie Improvisationen, die unsere Gefühle von den Folgen des Lockdowns zum Ausdruck bringen.

Zu sehen ist der Livestream unter YouTube.com/sauerlandtheaterarnsberg. Der Zugang ist kostenlos.

