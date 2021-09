Gemeinsam in Gruppen und Vereinen zu „Waldrettern“ werden

Arnsberg/Sundern. Unsere Zeitung stellt Gruppen, Vereine, Schulklassen und Initiativen vor, die sich für „Waldretter“-Projekt zur Wiederaufforstung engagieren.

„Waldrettung“ und Wiederaufforstung sind eine gesellschaftliche Aufgabe. Borkenkäfer, Stürme und Trockenheit haben den heimischen Wäldern zugesetzt. Trostlose Hänge umgeben heute viele unserer Täler in Arnsberg und Sundern, wo bis vor wenigen Jahren noch dichte Wälder standen. Der Klimawandel wird zum Landschaftswandel. Unsere Zeitung sucht nun die „Waldretter“ vor Ort und will Gruppen und Vereine mobilisieren, die Aktionen zugunsten des „Waldretter“-Projekts organisieren und so Gelder für neue Bäume sammeln. Wir wollen ihre Initiativen und damit ihre Gruppe und ihr Engagement für den heimischen Wald vorstellen.

So geht’s: Mitmachen und Waldretter werden Um die zerstörten Flächen in Südwestfalen wieder zu bewalden, braucht es nach Schätzung des Regionalforstamtes Wald und Holz etwa 100 Millionen neue Bäume. Um klima-resistente Forste zu schaffen, brauchen wir Mischwälder, die Trockenheit, Stürmen und Schädlingsbefall widerstehen können. Mit der Aktion „Waldretter“ will unsere Zeitung einen Beitrag leisten, um dieses Ziel zu erreichen. Wir beteiligen uns auch finanziell an der Aktion. Für jeden neuen Leser pflanzen wir einen Baum in der Region. Der Verlag hat zugesagt, mindestens 1500 Bäume zu spenden. Für Leser, die einen neuen Leser werben, gibt es ein besonderes Angebot unter aufforsten Wir laden alle ein, sich an der Wiederaufforstung zu beteiligen und selbst Waldretter zu werden. Das geht so: Eine Baumspende ist ab einem Betrag von 5 Euro möglich. Dafür wird die Fläche an der Hasper Talsperre gerodet, hergerichtet, ein Setzling gepflanzt und gepflegt. Ab einem Betrag von 50 Euro, also 10 Baumspenden, wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt. Hier geht’s zur Spende: waldretter Baumpate werden: Da die Wiederaufforstung eine Generationenaufgabe ist, kann man auch Baumpate werden. Für monatlich 10 Euro wird der Spender Pate einer 50 qm großen Waldfläche, um für eine kontinuierliche Wiederaufforstung zu sorgen. Wer 19 Euro monatlich spenden möchte, wird Pate von 100 Quadratmetern Mischwald. Details: waldlokal.com/waldretter-projekt Direktspenden sind möglich an: WaldLokal gGmbh; IBAN: DE79 4145 0075 0000 0283 57; Verwendungszweck: Waldretter/ und Ort der Aufforstung. Auf unserer Internetseite Waldretter haben wir auch einen Baumzähler installiert. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt der Aktion in regelmäßigen Abständen verfolgen.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Das kann der Fußball- oder Sportverein sein, der zu einem Sponsorenlauf aufruft und Geld für neue Bäume erläuft. Quasi nach dem Motto: „Kinder laufen für ihre Zukunft“. Unsere Zeitung würde über die Aktion berichten.

Natürlich ist es auch möglich, dass Kollegien und Mitarbeiter/-innen eines Unternehmens einfach eine Sammlung vornehmen, um gemeinsam Verantwortung für die Wiederaufforstung der Wälder vor unserer Haustür zu übernehmen. Mit der zusammengetragenen Summe kann die Belegschaft so zu „Waldrettern“ werden - und wer weiß: vielleicht stockt der Arbeitgeber die Summe ja noch auf.

„Waldretter“ setzen Impulse für „Waldlokal“ vor Ort Unsere Mediengruppe will nicht nur engagierte „Waldretter“ in der Leserschaft mobilisieren, sondern ihren eigenen Beitrag leisten. Für jeden neuen Leser stiften wir einen Baum in der Region. Der Verlag will im Rahmen der Aktion selber 1500 Bäume pflanzen. Die „Waldretter“ spielen Hand in Hand mit der langfristig angelegten Initiative Waldlokal. Wir wollen die lokalen Impulse und Initiale setzen. Die Initiative Waldlokal schafft in allen Orten „Waldlokale“ zur Wiederaufforstung.

Besonders spannend können Aktionen in Schulen und Kindergärten sein: Egal, ob Waffelverkauf, Hutsammlung oder eine andere Idee. Wir wollen die kleinen „Waldretter“ vorstellen. Hier wird es dann besonders spannend, wenn die Kinder oder Schulklassen im bald in Bruchhausen entstehenden „Waldlokal“ - eine Art informatives Schaufenster der Wiederaufforstung - erleben können wie Bäume gepflanzt werden, anwachsen und nach und nach das Landschaftsbild wieder in einen Wald verwandeln. Oder die Gruppe schaut beim im November geplanten Pflanzfest in Bruchhausen vorbei.

Die Liste der möglichen „Waldretter“ kann lang sein. Familien, Freundeskreise, Kegelclubs, Kartenspiel- und Knobelrunden oder auch ganz engagierte Einzelpersonen - wir alle brauchen unseren Wald.

Gruppen, Schulklassen, Initiativen oder Vereine (und natürlich auch engagierte Einzelpersonen), die sich mit einer Aktion am „Waldretter“-Projekt unserer Zeitung beteiligen wollen, können sich unter Martin.Haselhorst@funkemedien.de (02932/971430) melden.

