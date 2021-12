Geschenktipps mit Herz für Arnsberg und Sundern

Arnsberg. Die Redaktion unserer Zeitung sammelte Geschenktipps für das Fest mit ganz viel Herz für Arnsberg, Sundern und das Sauerland.

Unsere Redaktion sammelte kurz vor der Weihnachtszeit die ultimativen Geschenktipps mit lokalem Bezug zu Arnsberg, Sundern und dem Sauerland. Redakteure, Reporter, freie Mitarbeiter und auch Leser stellten ihre Tipps vor.

Martin Haselhorst: „Mit Schwung durchs Sauerland“

Meine Liebe gilt der Natur, der Bewegung und dem Wasser. Und natürlich meiner Frau. Und genau diese verführte er zu meiner Recherchetour für das Buch „Mit Schwung durch das Sauerland“. Sie testete auf ihrem City-E-Bike die von mir ausgesuchten zwölf spannende, abwechslungsreiche und landschaftlich herausragende Radtouren zwischen Ruhr, Möhne, Sorpe, Bigge, Valme und Henne.

Zwölf Radtouren zwischen 30 und 60 Kilometer folgen oft Flüssen, Bächen und Seen werden von mir genau beschrieben, erzählen Geschichten und Wissenswertes von der Strecke und wollen Lust auf das Fahrradfahren machen.

Das Sauerland haben meine Frau und ich noch besser als je zuvor und von neuen Seiten kennen- und lieben gelernt. Ein Tipp aus erster Hand - wir haben jeden Kilometer genossen.

Für 16,95 Euro im Buchhandel; Klartextverlag; ISBN 978-3-8375-2369-0

Martin Haselhorst schlägt sein Buch vor - quasi ein Tipp aus erster Hand. Foto: privat

Nicolas Stange: Liebliche Grüße aus dem Süden

Es gilt als Nationalgetränk der Deutschen, in Bayern sogar als Grundnahrungsmittel – das Bier. Nirgendwo scheint das „flüssige Brot“ beliebter als in dem Bundesland nahe der Alpen – außer vielleicht im Sauerland, dem Land der Tausend Berge. Ein Dilemma für eine Weinliebhaberin wie meiner Schwester. Erst im Sommer ist sie mit ihrem Freund in die bayrische Landeshauptstadt München gezogen. Und egal ob zum Weißwurstfrühstück mit Brezeln, beim Mittagessen im Szenerestaurant oder nach Feierabend im Biergarten – überall steht das goldene Bräu auf dem Tisch. Zu ihrem weihnachtlichen Care-Paket gehört deshalb auch eine Weinflasche Rosé der Marke Sauerlandstoff.

Geschenk für Sauerländer. Foto: Privat

Silvia Stich: Eine Auszeit mit Alpakas

Eine kleine Auszeit verschenken, das ist mein Weihnachtstipp! Zum Beispiel bei einer Wanderung mit Alpakas. Wie ich darauf komme? Ein Familienmitglied hegt diesen Wunsch schon lange und ich werde ihn zum Weihnachtsfest erfüllen. Dann geht es bei einem Spaziergang mit diesen interessanten Tieren durch das schöne Sauerland. Kinder ab 10 Jahren dürfen ein Alpaka bereits an der Leine führen. Die Teilnahme ist ab 8 Jahren möglich. Man darf sogar auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen, streicheln ist erlaubt. Und am Schluss der Wanderung können die Tiere gefüttert werden. Ab 22 Euro (ca. 1 Stunde) kann man so eine Tour buchen. Die Glühwein-Tour hingegen dauert etwas länger, ca. 3 Stunden, und beinhaltet auch einen Snack sowie Kaffee und Gebäck. Das alles ist für 55 Euro zu haben. Gruppen können ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Wer Lust hat, kann dabei seinen Alpakaführerschein machen. Und wer weiß, vielleicht wollen ja dann sogar Spaziermuffel mit. Der Ennerthof in Wennigloh bietet diese Touren an: www.ennerthof.de

Philipp Bülter: Fliegend über das Wasser

Man kennt das: Das Essen an den Feiertagen ist lecker und die zusätzlichen Pfunde auf den Rippen kaum zu vermeiden. Wie gut, dass man durch Sport nicht nur Spaß hat, sondern auch – bei bewusster Ernährung nach den Feiertagen – abnimmt.

Mein sportlicher Tipp für ein Weihnachtsgeschenk ist das Wingfoiling. Auf speziellen Surfboards springt und fliegt man dabei über die Wellen: ein unvergleichliches Gefühl. Buchbar sind in der neuen Saison ab dem 1. Mai 2022 beispielsweise Kurse bei Mr. Move am Sorpesee in Sundern. Das erfahrene Wassersportteam schult etwa ab 159 Euro oder verleiht direkt das Material.

Das ist doch mal ein außergewöhnlicher Gutschein unter dem Weihnachtsbaum! So steigt nicht nur die Vorfreude auf diese coole Trendsportart – sondern ebenso die Begeisterung über ein paar weniger Pfunde auf den Rippen.

Alle Informationen gibt’s online:

mr-move.de

Wingfoiling ist auch erlernbar auf dem Sorpesee. Foto: Foilfestival/GWA Romantsovaphoto

Wolfgang Becker: Aus lauter Liebe zu Arnsberg

Mein Tipp für ein schönes Weihnachtgeschenk ist die Kollektion „Glockenturmliebe“ des gebürtigen Arnsbergers und in Köln als Medienproduktioner tätigen Hubertus Hesse.

Im Verkaufsprogramm stehen Kapuzenpullis, Thermoskannen und -becher sowie Untersetzer, allesamt mit aufgedrucktem Glockenturmdesign und ein Muss für jeden Alt-Arnsberger. Die Produkte können während des Weihnachtsmarktes am Stand des Ratskellers erworben werden, nach den Feiertagen auch bei Marina Benfer im Restaurant in Arnsbergs Guter Stube.

In Kürze wird dazu der Webauftritt www.glockenturmliebe.de freigeschaltet.

Torsten Koch: Direkt aus den „tausend Bergen“

Whisky brennen können nur die Schotten? Das stimmt so nicht! Sauerländer haben auch ein Händchen für das edle Stöffchen: Der Whisky „McRaven Thousand Mountains Single Malt“ aus der Sauerländer Edelbrennerei begegnet seiner Konkurrenz aus dem Norden der britischen Insel auf Augenhöhe – meine ich. Aus Kallenhardter Wasser und Malz stellt die Sauerländer Edelbrennerei eine Maische her, die schonend verzuckert und mit besonderer Hefe vergoren wird. Gebrannt wird nach einem eigens entwickelten, aromaschonenden Brennverfahren.

Mc Raven Whisky - der Tipp von Torsten Koch. Foto: Sauerländer Edelbrennerei / WP

Zu bekommen in 0,1 , 0,2 oder 0,7 Liter-Gebinden: https://www.hofladen-sauerland.de/whiskey-wodka-korn-gin oder direkt beim Brenner in Kallenhardt (auch zum selber Schenken,,,) Slàinte mhath!

Martin Schwarz: Gutschein für Vogelstimmen-Exkursion

Wie klingt der Ruf der Rotkehlchen? Das lernt man bei der Vogelstimmen-Exkursion, die der Wildwald Voßwinkel am 8. Mai 2022 anbietet. Vor einigen Jahren habe ich an einer solchen frühmorgendlichen Exkursion teilgenommen und dabei gelernt, Vogel-Gesänge bestimmten Vögeln zuordnen zu können. Denn es ist ja nicht nur schön, die Baumarten im Wald zu kennen und deren Namen bei einem Spaziergang Kindern zu sagen, noch schöner ist es, bestimmte Laute im Wald auch Vogelarten zuordnen zu können. Im

Lüerwald können bis zu 50 verschiedene Vogelarten gehört und beobachtet werden!

Die Exkursion am Sonntag, 8. Mai, von 6 bis 10 Uhr wird vom Ornithologen Bernhard Koch geleitet, der den Teilnehmern rät, ein Fernglas mitzubringen. Wer keines hat, kann aber sicherlich auch mal durch das Fernglas eines anderen Gruppenteilnehmers schauen. Wer eine Vogelstimmen-Exkursion oder etwas Anderes aus dem Wildwaldprogramm 2022 verschenken will , kann sich im Wildwald-Shop einen Gutschein ausstellen lassen oder online über wildwald.de kaufen. Der Teilnehmerpreis inklusive Wildwald-Eintritt beträgt für die Vogelstimmen-Exkursion 18 Euro pro Person. Die Exkursion richtet sich an Personen ab 16 Jahren.

Martin Schwarz mit dem Gutschein für den Wildwald Voßwinkel. Foto: Privat

Achim Gieseke: Heimat in 1000 Teilen

Was zu Weihnachten schenken? Warum nicht einmal ein „Arnsberg-Puzzle“, das sich besonders für Arnsbergerinnen und Arnsberger eignet, die es in die Ferne verschlagen hat. Sozusagen als eine schöne Erinnerung.

Achim Gieseke mit dem Heimat-Puzzle. Foto: Privat

Ein solches Puzzle gibt es in zwei verschiedenen Versionen - mit 500 oder 1000 Teilen - exklusiv in der Buchhandlung Vieth am Alten Markt in Arnsberg. Die Inhaberin Sonja Vieth hat die Idee in 2020 entwickelt, als im ersten Corona-Jahr überall ein großes Puzzle-Fieber ausgebrochen war.

„Da haben wir uns gedacht,“ sagt die Buchhändlerin, „dass es es auch eine Möglichkeit geben sollte, Arnsberg zu puzzeln.“ Schnell war ein Fachverlag gefunden, der diese Idee für die Buchhandlung realisierte. Zunächst ein 500er Puzzle, das den Blick auf Arnsbergs „gute Stube“ zeigt. Und weil dieses Spiel derart großen Anklang fand, hat Sonja Vieth nun noch ein 1000er Puzzle auflegen lassen - mit Blick vom Ehmsendenkmal auf die Altstadt.

Die Puzzle-Spiele gibt es nur in der Buchhandlung Sonja Vieth: das kleine für 14,95, das große für 19,95 Euro.

Matthias Schäfer: Eine ganz große Auswahl Genuss und Spaß in Sundern

Dieser Tipp ist nicht gerade neu, er kommt aber immer wieder gut an bei den Beschenkten. Denn mit einem Gutschein aus dem Büro der Stadtmarketing-Genossenschaft am Rathausplatz in Sundern kann man einerseits Freude verschenken und zum andern kann man sicher sein, dass er dem beschenkten Menschen auch wirklich gefällt.

Denn er kann sich nun selbst aussuchen, für was er ihn einsetzen möchte in den zahlreichen Mitgliedsbetrieben. Ein Umtausch bleibt also ausgeschlossen. „Das haben wir schnell“, sagte Barbara Geuecke bei meinem Besuch im Büro. Und genau das war der Sinn des Ganzen.

Sven Richter verschenkt Wandertipps. Foto: priavt

Sven Richter: Neue Wanderideen verschenken

mmer mehr Menschen wandern. Gerade die letzten zwei Jahre haben aufgezeigt, dass ein wenig Entschleunigung, den in der Pandemie grau werdenden Alltag auflichten kann. Aber auch beim Wandern und Spazieren gilt die Faustregel: Abwechslung hilft! Deshalb sind regionale Wanderführer eine sinnvolle Geschenkidee, wenn die Bekannten alle bekannten Strecken schon zu dutzenden Malen abliefen. Dabei hat das Sauerland so viele unterschiedliche Seiten: Sein es große und kleine Seen, Bäche und Flüsse oder weite Täler und 1000 Berge. Sie haben eine gute Freundin, einen guten Freund, der gerne draußen ist? Jemand in der Familie hat die Natur für sich entdeckt? Prima, dann schenken Sie denen doch einen regionalen Wanderführer, es gilt: Bewegung ist gesund! Doch eine Tourenauswahl eignet sich nicht nur als Geschenk für passionierte Wanderer, auch Bekannte die regelmäßig spazieren gehen, oder Freunde, die in den eigenen vier Wänden einzugehen drohen, können von diesem Geschenk profitieren.

Die schönsten Touren zwischen Arnsberg und Marsberg; Wanderführer Sauerland von Nikola Hollmann; ISBN NR: 978 3 8375 2201 3;

Preis: 16,95 Euro

Achim Benke: Einen Tag Zeit nur für die Enkel

Mein Weihnachtsgeschenk hat etwas mit Gemeinsamkeit und Zeit zu tun. Ich verschenke einen Gutschein „Einen Tag nur für Enkel“. (für die warme Jahreszeit). Wir treffen uns an der Weggabelung „Zu den Drei Bänken“ und „Weiter Weg“ in Neheim. Eine kleine Wanderung bleibt den Enkeln nicht erspart. Unterwegs gibt es einige Waldspiele. Eine Auswahl findet man unter www.survival-kompass.de/kinder-wald-spiele/. Weiter geht es in Richtung Waldsee. Der wird umrundet und es geht zur Minigolfbahn unterhalb des Rodelhaus. Wenn das Wetter es zu lässt ist der Abschluss im Neheimer Freibad in der Jahnallee. Alles drin, Walderlebnis, Spiel und Spaß. Der „Zeit-Gemeinsam-Gutschein“ kann auch für Erwachsene aus der Familie oder Freunde ausgestellt werden. Stadtführung in Alt-Arnsberg am Nachmittag (www.arnsberg-info.de/geschichte/regelmaessige-stadtfuehrungen/), danach ein Besuch im Restaurant oder Cafe auf dem Steinweg. Abschließend eine Kneipenrunde in der Altstadt mit individueller Gemütlichkeits- und Getränkeprüfung. Nehmt euch die Zeit für Familie und Freunde. Nicht nur an Weihnachten.

Auch Zeit ist ein Geschenk Foto: privat

Annemarie Rüther: „Echte Arnsberger“ sind ein Geschenk

Annemarie Rüther aus Arnsberg hat einen ganz besonders unterhaltsamen Geschenktipp - gleichermaßen für Alteingesessene wie auch für Neubürgerinnen und Neubürger: die vom „Arnsberger Heimatbund“ aufgelegten Büchern „Echte Arnsberger“, die markante Persönlichkeiten aus dem Stadtbild in großformatigen Fotos einst und jetzt porträtieren. Praktisch eine Reise auch durch die eigene Geschichte.

Bei den Bildern vom „Husemann Keller“ erinnert sich so Annemarie Rüther, dass sie als junge Angestellte der VEW dort ein vergünstigtes Mittagessen bekam. „Das war Anfang der 50er Jahre“. Später, als Rainer Wiebecke dort Gastwirt war, zählten dann eher ihre Kinder zu den oft späten Besuchern.

Beide Bände „Echte Arnsberger“ sind im heimischen Buchhandel erhältlich - zum Preis von jeweils 10 Euro.

Annemarie Rüther aus Arnsberg mit Geschenktipp für Weihnachten 2021 Foto: Privat

