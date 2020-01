Gesetzliche Regelung in Kassensicherungs-Verordnung

Im Paragrafen 6 der Kassensicherungsverordnung heißt es wörtlich: „Ein Beleg kann in Papierform oder mit Zustimmung des Belegempfängers elektronisch in einem standardisierten Datenformat ausgegeben werden.“ Da im Gesetz „kann“ und nicht „muss“ steht, sieht Bäckermeister Eberhard Vielhaber, keine Pflicht der Bäckerei, den Bon unaufgefordert aushändigen zu müssen. Auf Nachfrage natürlich - aber das war schon immer so.

Wer kein elektronisches System wie ein QR-Code-System hat, ist aber verpflichtet, ob der Kunde einen Bon haben will oder nicht, jeden Bon auszudrucken.