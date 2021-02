Glatteisgefahr im HSK: Behinderungen bei Wildewiese

In den Morgenstunden droht im HSK noch Glätte auf den Straßen.

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis beeinträchtigt am Morgen in den höheren Lagen Glatteis den Verkehr.

Die Polizei warnt am Donnerstagmorgen vor Glatteisgefahr im Hochsauerlandkreis und bittet die Autofahrer um vorsichtige Fahrweise. Auf der Landstraße 687 bei Wildewiese zwischen Hagen und Rönkhausen in den Hochlagen von Sundern, so twittert die Polizei, komme es zu erheblichen Behinderungen. Beide Fahrtrichtungen seien davon betroffen..

Inzwischen steigen die Temperaturen zwar über Null Grad, jedoch hat es nachts noch vielerorts in höheren Lagen noch Frost gegeben.

