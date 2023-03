Gleich fünf Auszeichnungen bei der DLRG Langscheid in Gold

Langscheid. Im Sommer nach der Pandemie hatte die DLRG Langscheid wieder jede Menge zu tun. Über 3000 Wachstunden wurden am Sorpesee abgeleistet.

Am vergangenen Wochenende tagte die Ortsgruppe Langscheid der Deutschen Lebens Rettungsgesellschaft im Yachtclub Sorpesee. Der 1. Vorsitzende Reinhard Schulte durfte nahezu 60 Mitglieder begrüßen. Und Carsten Schultz (technischer Leiter) berichtete darüber, dass zum Ende der Pandemie im vergangenen Sommer wieder weit über 3.000 Wachstunden am Sorpesee geleistet worden sind.

Insgesamt rückten die Langscheider im Jahr 2022 zu knapp 100 Einsätzen aus. In den meisten Fällen wurden sie durch die Leitstelle Hochsauerland alarmiert. Die Einsätze sind sehr vielseitig und reichen von schweren allergischen Reaktionen auf Insektenstiche über internistische wie auch chirurgische Notfälle. Auch bei Verkehrsunfällen, Taucheinsätzen, technischen Hilfeleistungen auf dem Wasser, Personensuchen, Tragehilfen, Tierrettungen und der Unterstützung weiterer Hilfsorganisationen wie zum Beispiel der Feuerwehr beim Großbrand in Stemel waren die Helfer im Einsatz.

Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden in der Sitzung Gabriel, Kilian und Andy Beringhoff, Jonas Papenkort und Justus Alexander Thüsing geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft Steffi, Alexander und Natja Becker, Lukas Feldmann sowie Dominik und Birgit Henke. Christian Braun und Frank Liedtke wurden für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eine Auszeichnung für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Udo Feldmann und Thomas Hemsath. Thomas Hemsath wurde bereits im vergangenen Jahr für besondere Verdienste geehrt und zudem in dieser Sitzung zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine Auszeichnung für besonderes Engagement im Verein erhielten Lukas Feldmann, Sascha Knoche und Jörg Grewe mit dem Verdienstabzeichen in Bronze. Das sonst seltene Verdienstabzeichen in Gold wurde dieses Jahr gleich mehrfach verliehen. Für ihren Einsatz in außergewöhnlichem Maße wurden so Annika Thüsing, Manfred Lübke, Marc Bierhoff, Carsten Schultz und Kai Schulz für ihre langjährige Arbeit im Vorstand, im Wachdienst, in der Ausbildung oder auch als First Responder ausgezeichnet.

Der Technische Leiter Carsten Schultz und die Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit Annika Thüsing wurden von der Versammlung in ihren Ämtern einstimmig wiedergewählt. Rene Reinold gab aus beruflichen Gründen das Amt des Beisitzers ab. Für ihn wurde Felix Bücher von der Versammlung bestimmt. Auch Stefan Thüsing stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl auf, somit bleibt das Amt des 2. Vorsitzenden zunächst unbesetzt.

Weitere Infos zur Mitgliedschaft und Schwimmausbildung gibt es auf der Homepage unter www.langscheid.dlrg.de. Für alle Interessenten steht auch immer die Tür der Wachstation im Strandbad Langscheid an den Wachwochenenden ab Saisonbeginn im Mai offen.

