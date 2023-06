Gleich mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Arnsberg

Arnsberg. Wegen mehrerer Einbrüche im Arnsberger Stadtgebiet ermittelt die Kriminalpolizei.

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 25. Juni, 8 und 21.20 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Schillerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22. Juni, 17 Uhr, und Freitag, 23. Juni, 22 Uhr, haben Unbekannte versucht, in eine alte Schreinerei und ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Siegenbittel einzubrechen. Ohne in das Gebäude gelangt zu sein, entfernten sie sich wieder. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 25. Juni, 3 und 11 Uhr haben Unbekannte versucht, in eine Gaststätte in der Ruhrstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, eine Tür aufzuhebeln.

Hinweise richten Sie bitte in allen drei Fällen an die Polizeiwache in Arnsberg unter 02932/ 90200.

