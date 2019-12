Arnsberg. Die Installation der Beleuchtung des Arnsberger Glockenturms wird in der Woche von Montag, 16. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember, montiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glockenturm erstrahlt ab Mitte Januar 2020 in neuem Licht

Die Montage der neuen Beleuchtung am Glockenturm in Arnsberg wird ab dem heutigen Montag, 16. Dezember, fortgesetzt. Nachdem im August die Beleuchtung der St. Georg-Kapelle und des Vorplatzes erfolgte, wird nun der zweite Baustein realisiert. Die ursprünglich für Oktober geplante Installation konnte aus technischen Gründen nicht erfolgen, so dass diese dann auch witterungsbedingt verschoben werden musste.

Sofern das Wetter mitspielt, wird die Installation in der Woche von Montag, 16. Dezember, bis Freitag, 20. Dezember, montiert. Anschließend folgen die sogenannte Einleuchtung und die Programmierung der Lichtinstallation. Die Stadt Arnsberg geht davon aus, dass die Installation am Glockenturm bis Mitte Januar 2020 abgeschlossen sein wird, so dass der Glockenturm dann in neuem Licht erstrahlt.