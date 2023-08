Glückwünsche an die „Eisernen“ Neheimer Arno und Petronella

Neheim. Arno und Petronella (Petra) Stanschus sind am heutigen Montag 65 Jahre verheiratet.

Das Ehepaar Arno und Petronella (Petra) Stanschus feiert am heutigen Montag „Eiserne Hochzeit“. Beide sind jetzt 65 Jahre verheiratet. Kennengelernt haben sich die „Eisernen“ 1958 bei einer Karnevalsveranstaltung im Neheimer Kolpinghaus. Seitdem sind Arno und Petronella zusammen und haben am 28. August 1958 in der Neheimer Christuskirche geheiratet. Gewohnt haben sie in einer Ein-Zimmerwohnung an der Werler Straße, später in einer Genossenschaftswohnung im Liboriweg. „Dem Wohnbezirk sind wir treu geblieben und haben uns 1982 das Haus hier „Zum Besenberg“ gekauft“, so Stanschus.

Beide Jahrgang 1935

Geboren sind die beiden 1935. Arno in Ostpreußen, von dort ging es zunächst nach Norddeutschland und später nach Hamm, wo er auf einem Bauerhof arbeitete.“ 1956 kam er nach Neheim-Hüsten, arbeitete bei der Firma Desch als Dreher.

„Fünf Jahre vor Rentenbeginn (63) machte ich mich noch selbstständig und war Zulieferer der heimischen Leuchtenindustrie“, betont Arno. Petronella ist in Seimeni im Bezirk Konstanza/Rumänien geboren. Mit fünf Jahren ging es mit der Familie nach Sachsen-Anhalt und später nach Neheim. Petra arbeitete im damaligen Hotel Nies und als Kindermädchen in einer belgischen Offiziersfamilie.

In den Urlaub ging es überwiegend in die Pfalz, Rheingau und Mosel. „Wir haben auch einige Reisen nach Spanien und Griechenland unternommen“, so Stanschus.

Petras größtes Hobby war das Teppichknüpfen. Arno hat seinen Fußball – und einen „Volvo P1800 E“, den er aber leider verkaufen musste. Heute hilft er in der Nachbarschaft und versorgt seine Petra.

„Wir sind mit uns sehr zufrieden und wünschen, dass wir weiter so gesund bleiben!“

