Graffiti-Künstler und ein Steinmetz stellen in Sundern aus

Stockum. Was hat ein Graffiti-Künstler wohl mit einem Steinmetz gemein? Schnelle Kunst und Skulpturen - das ist derzeit im Berghaus in Stockum zu sehen.

Die Serie „Junge Kunst / Junge Künstler“ geht im Berghaus, der Akademie für Kunst und Kultur in Stockum, nun in die letzte Runde. Das Projekt versucht Nachwuchs-Künstlern die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihnen gebührt: Timo Schulte und Florian Beimel präsentieren ihre Werke sonntags von 14 bis 17 Uhr; letztmalig am 27. August um 11 Uhr im Rahmen einer Finissage.

Graffitisprayer Timo Schulte ist es gewohnt, auf Stein zu sprayen. Die Skulpturen aus Basaltstein oder Mainstein von Florian Beimel lassen dies zu. „Graffiti muss schnell gehen, so war es ja immer, beispielsweise an Zügen oder heimlich an Mauern oder Hausfassaden. Steinmetzarbeiten brauchen dagegen Zeit zur Entstehung“, erklärt Annemarie Günther die unterschiedlichen Kunstformen. Sie ist die 1. Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Akademie für Kunst und Kultur in Stockum.

„Die Zeiten ändern sich momentan - auch in der Kunst. Der Steinmetz und der Sprayer gehen offen auf einander zu und testen Neues“, sagt Annemarie Günther. Lebendig mit Farben aus der Spraydose, emotional eingefärbt, werden die Skulpturen verändert. In den gezeigten Werken in der Galerie im Berghaus präsentieren die jungen Künstler, wie sie sich mit besonderen Ausdrucksformen ergänzen. „Ganz besonders freue ich mich übrigens, diesen neuen Zweig „Junge Kunst/ Junge Künstler“ als wiederkehrenden Programmpunkt in das Ausstellungskonzept des Berghauses fest zu etablieren“, verspricht die Vorsitzende des Vereins.

