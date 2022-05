Die Neheimer Werkstattgalerie „Der Bogen“ öffnet am 21. Mai 2022 um 19 Uhr ihre Türen für eine neue Kunstausstellung. Die Künstlerin Rebekka Schulte aus Soest wird ihre neuen Werke präsentieren.

Werkstattgalerie „Der Bogen“ „Granate“: Neue Ausstellung im „Bogen“ in Neheim ab 21. Mai

Neheim. Neheimer Werkstattgalerie „Der Bogen“ öffnet die Türen für eine neue Kunstausstellung. Was es mit der „Granate“ und ihrer Künstlerin auf sich hat.

Das Thema der Ausstellung: „Granate“. Wie kam die Künstlerin zu diesem Ausstellungsmotto? „Anfang Februar 2022 habe ich einen Granatapfel gegessen. Schon beim Öffnen der königlichen Frucht gefielen mir das Rot und die vielen Fruchtkerne. Das gab mir die Inspiration mich mit dem Thema zu beschäftigen“, betont Schulte. Und warum nun “Granate“? Der Granatapfel gab der Granate sowie unter anderem auch dem roten Schmuckstein den Namen. Wenn man Schultes Werke ansieht, sieht man die Intensität, wie sie ihre Werke beginnt, lebt und beendet.

Die Kunstwerke „beackern“

Ihre Kunstwerke bestehen aus verschiedenen Materialschichten. Sie nennt ihr Tun „beackern“. „Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen und habe dort die Natur mit ihren Farben, Entwicklungen und Kreationen erlebt. Das spiegelt sich in meinen Arbeiten wider“, so Schulte. Sie hat künstlerisch gesehen einen sensiblen Blick für das Leben und setzt das mit ihren Mittel um.

Die 46-jährige Soester Künstlerin bringt ihre malerischen Werke überwiegend auf Papier zum Ausdruck. Das können kleine, aber auch große Formate bis zu zehn Quadratmeter sein. „Bei den großformatigen Werken setze ich meinen ganzen Körper ein, begehe das Bild und studiere jede Linie. So kann ich meine Energien freisetzen und in meinem Tun verschmelzen. Ich bin in meinem Kosmos“, verrät Schulte.

Verschiedenste Materialien

Bei ihren Materialien benutzt sie, alles was ihr dienlich ist. Ihre ersten Arbeiten waren Zeichnungen, daher hat sie auch eine besondere und unverkennbare Linienführung in ihren Werken. Bei genauer Betrachtung der Werke, sind die verschiedenen Materialschichten, mit denen sie arbeitet, erkennbar.

„Das sind Bienenwachs, Stifte, Tusche, Kreide, Kohle, Akryl, Ölkreide und die neusten Werke sogar Granatapfelsaft (Grenadine)“, erklärt Schulte. Für ihre Werke stellt sie sich eine Aufgabe ohne Inhalt. Meistens ist es eine Geste oder Strich, die über den Beginn eines Kunstwerkes entscheiden. Es entwickelt sich ein Kanon der Ideen, der Materialien und das Auftragen der Schichten auf dem Papier.

Die Kunstszene bezeichnet ihre Arbeiten so: „Rebekka Schulte geht es um Sichtbarmachung ihres Tuns und der Zeit, in dem die Bewegung ihres Körpers zu Spuren auf dem Papier führt. Ihre Zeichnungen sind ungegenständlich und ausschließlich sie selbst weisen in ihrer Universalität jedoch über sich hinaus. Innere Zustände, Anstrengungen, Energien werden seismografisch erfasst und mit den Sinnen erfahrbar.“

„Fantastisch. Spontan. Überhaupt nicht beliebt.“

Schulte hat eine Mitgliedschaft im Soester „Künstlerhaus BEM Adam“. In ihrer Ausstellung in der Werkstattgalerie „Der Bogen“ wird sie knapp über 100 Werke präsentieren. Die ausgestellten Stücke haben alle etwas mit der Frucht Granatapfel in abstrakter Weise zu tun. Sei es die Schale, Kerne und deren Saft. Der Bogenkünstler Pit Schrage wurde auf die Künstlerin Rebekka Schulte aufmerksam, als er sich mit der Kölner Galerie „r8m“ befasst hat.

Schrage beschreibt Schulte mit drei Worten: „Fantastisch. Spontan. Überhaupt nicht beliebt.“ Das war seine Reaktion auf ihre Werke und er lud sie für eine Ausstellung ein. In ihren Ausstellungsvorbereitungen entstand ein weiteres Werk auf einer großen Papierfläche mit 100 verschiedenen Werken von Granatäpfeln. Bei einem anderen großen Gemälde fließt der rote Saft beim Öffnen der Frucht. Der Granatapfel steht kulturgeschichtlich als Symbol für das Leben und die Fruchtbarkeit, aber auch für Macht, Blut und Tod. „Es ist eine besondere Ausstellung, weil Rebekkas Werke etwas Besonderes sind. Sei es bei den Materialien und deren Zusammenspiel auf dem Papier“, betont Schrage. Die Ausstellung eröffnen wird die Künstlerin Lisa Schorr aus Mainz.

