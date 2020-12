Große Anerkennung für Mutmacher aus Arnsberg und Sundern

Arnsberg / Sundern "Mutmacher"-Serie wurde jetzt mit European Newspaper Award ausgezeichnet. Wertschätzung für Protagonisten aus Arnsberg und Sundern.

Unsere Serie "Mutmacher" im vergangenen Jahr stellte Menschen vor, die anderen Menschen Vorbild sind. Weil sie mutig sind, Mut machen oder ermutigen, es ihnen nachzutun. Die Serie, die unsere Zeitung in allen elf Lokalredaktionen ihres Verbreitungsgebietes in Südwestfalen ausrollte, wurde jetzt mit dem "European Newspaper Award ausgezeichnet". Belohnt wurden damit Idee und Konzept der Serie. Vor allem aber war die Preisverleihung eine enorme Wertschätzung für die Protagonisten unserer Serie und ihren persönlichen Geschichten. Unsere Zeitung will diese Anerkennung gerne weitergeben und hörte bei den "Mutmachern" aus Arnsberg und Sundern nach, wie es ihnen ein Jahr später ergeht.

Alexander Plebst: Kämpfer besteht überlebenswichtige Duelle

Er ist ein Kämpfer – und hat in seinem Leben bereits einige wichtige Kämpfe austragen müssen. Überlebenswichtige Duelle waren das für Alexander Plebs aus Sundern-Westenfeld. "Ich bin drei Mal dem Tod von der Schippe gesprungen", sagt er. Das Leben des 50-Jährigen hing in den vergangenen Jahren mehrfach am seidenen Faden. Plebs leidet an einer primär sklerosierenden Cholangitis (PSC), einer chronischen Entzündung der Gallenwege. Die zur Bekämpfung dieser Erkrankung notwendigen schweren Medikamente greifen die Leber an, so dass der Sauerländer bereits drei Transplantationen dieses überlebenswichtigen Organs über sich ergehen lassen musste. Es waren beklemmende Situationen, belastende Lebenslagen, die den Westenfelder Familienvater und seine Liebsten nicht nur körperlich, sondern auch mental extrem herausforderten.

"Mir geht es ausgezeichnet!" Das sagt Alexander Plebs jetzt im Gespräch mit dieser Zeitung, und das ist angesichts seiner Vorgeschichte nicht selbstverständlich. Trotz seiner Vorerkrankungen hatte er sich in der Vergangenheit zu einem Leistungssportler entwickelt: Plebs ist aktiv als Volleyballer,

Kugelstoßer, Schwimmer sowie Hochspringer und ging 2017 bei den Weltmeisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten in Spanien für Deutschland an den Start. "In diesem Jahr habe ich immerhin das Deutsche Sportabzeichen absolvieren können, ansonsten war sportlich ja nicht viel los", erzählt Alexander Plebs und lacht.

Der Sauerländer läuft, ist aktiv auf dem Ergometer, kann aber wie so viele Sportler aktuell nicht an Wettkämpfen teilnehmen. Er hofft für 2021 auf die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten in Simmern (Rheinland-Pfalz) und auf die entsprechenden Europameisterschaften in Dublin. "Da würde ich viele alte Bekannte und Freunde wieder treffen", sagt er. Und auch für seine weitere Passion, das Thema Organspende, will sich der Westenfelder weiterhin einsetzen.

Jörg Rohe: Letzter Begleiter von dem Tod geweihten Menschen

Jörg Rohe aus Sundern ist ehrenamtlicher Helfer im ambulanten Hospizdienst Sternenweg. Er widmet sich totgeweihten Menschen und begleitet sie und ihre Familien auf ihrem letzten Lebensweg. Geschichten wie seine bewegten die Jury des "European Newspaper Award" besonders. "Die Auszeichnung freut mich sehr!", sagt er, als von der Anerkennung für die Mutmacher-Serie erfährt. Die Corona-Zeit wirkt sich auch auf seine Arbeit beim "Sternenweg" aus. "In der ersten Zeit diesen Jahres ruhte die Arbeit beim Sternenweg. Mittlerweile nehmen wir die Arbeit wieder auf, wenn natürlich auch sehr stark eingeschränkt mit allen notwendigen Maßnahmen", erzählt er, "aber wenigstens findet wieder ein Kontakt und Austausch mit den Betroffenen statt". Auch der Sternenweg muss seine Strategie in Zeiten von Corona und Lockdown entwickeln.

Jennifer Schröder: "Fräulein Kurvig" und das Selbstbewusstsein

Als Curvy Model steht Jennifer Schröder aus Meinkenbracht selbstbewusst vor der Kamera - dabei wurde sie während der Schulzeit noch oft wegen ihrer Figur gemobbt. Sie litt darunter, machte schon als Kind Diäten und ein Jo-Jo-Effekt setzte ein. Ihre Kurven und sich selbst anzunehmen und zu lieben, das hat sie erst bei einem Auslandsaufenthalt in den Vereinigten Staaten gelernt. 2018 bewarb sie sich bei "Fräulein Kurvig", einem Wettbewerb für Frauen mit einer Konfektionsgröße ab 42. Sie kam bis ins Finale und ist seitdem Teil des Organisationsteams. "In diesem Jahr konnten coronabedingt keine Veranstaltungen stattfinden", sagt die 29-Jährige. Aber ihre Botschaft bleibt: "Menschen sollten sich gegenseitig akzeptieren, wie sie sind.“​ Sie möchte anderen Mut machen, sich selbst anzunehmen und sich weniger zu vergleichen.

Kornelia Kannengießer: Engagement für gequälte Hunde in Rumänien

Kornelia Kannengießer macht Hunde und Menschen glücklich" titelte ich meine Mutmacher-Geschichte. Über ein Jahr ist das jetzt her - aber Hunde und Menschen macht die Arnsbergerin noch immer glücklich. Wer sie kennt, wird daran nie gezweifelt haben, obwohl die durch Corona erschütterte Welt und der Lauf der Dinge ihr Engagement für gequälte Hunde in Rumänien noch schwieriger machen, wie sie berichtet. Unterkriegen lässt sie sich aber nicht, im Gegenteil: Wer sich über die aktuelle "Hunde-Lage" auf dem Balkan informieren und mehr über ihre Initiative erfahren möchte, sucht auf Facebook nach "Hilfe statt Trost n.e.V.", hier der Link: https://www.facebook.com/groups/niemandshunde​ Man kann der Gruppe übrigens problemlos beitreten und/oder spenden! In Zeiten wie diesen wichtiger denn je; also: "nur Mut!

Marco Hartmann: Thema Holz digital vernetzt

Der Arnsberger Marco Hartmann ist ein Mutmacher im wirtschaftlichen Bereich: Er hat den digitalen Marktplatz forstify.de geschaffen. Marco Hartmann kann anderen Menschen Mut machen, sich selbstständig zu machen.

„Ich wollte schon als Jugendlicher irgendwann mal einen eigenen Betrieb haben und das habe ich dann auch geschafft“, erzählt der 32-jährige Arnsberger, der sich mit dem digitalen Marktplatz-Unternehmen „Forstify“ im Neheimer Kaiserhaus selbstständig gemacht hat. Auf „forstify.de“ können Waldbesitzer, Forstbetriebe und Vermarktungsinstitutionen Rohholz zum Verkauf anbieten sowie verarbeitende Unternehmen wie Sägewerke oder Industriebetriebe Holz ankaufen.

Forstify kombiniert die besten Eigenschaften von Forstwirtschaft mit modernen Marktplätzen im Internet. "Wir legen den Grundstein für eine digitale Forstwirtschaft und geben Waldbesitzern, Forst-Verbänden sowie Holzverarbeitern die Möglichkeiten, die das Internet bietet", heißt es auf der Internetseite des Start-ups, "so federn wir den Austritt der staatlichen Forstämter aus der gebündelten Rohholzvermarktung 2019 ab und bieten eine adäquate Alternative für die Zukunft". Entstanden ist die Plattform auf Basis der Anforderungen von Vermarktungsorganisationen, Waldbesitzern, Forstwirten und kleinen wie großen Einkäufern. Angebote werden in ganz Deutschland gehandelt.