Polizei entdeckt Cannabisplantage in Arnsberger Lagerhalle

Arnsberg/Soest. In einer Lagerhalle in Arnsberg hat die Polizei eine Cannabisplantage mit 300 Marihuanapflanzen entdeckt. Zeugen hatten die Beamten informiert.

In einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße in Arnsberg haben Polizeibeamte eine Cannabisplantage entdeckt. Die Ermittler fanden unter anderem 300 Marihuanapflanzen, fast 100 Gramm geerntetes Marihuana und über 800 Gramm Amphetamin, wie die Polizei Hochsauerlandkreis am Mittwoch mitteilte. Polizeibeamte aus Soest und dem HSK durchsuchten am Dienstagmorgen die Lagerhalle sowie jeweils eine Wohnung in Werl und Ense. Hintergrund waren Zeugenhinweise aus Unna.

Nach Angaben der Polizei HSK soll es sich bei den zwei Tatverdächtigen um einen 36 Jahre alten Mann aus Werl und ein 46-Jähriger aus Ense handeln. In der Wohnung des 36-Jährigen fanden die Beamten etwa 30 Gramm Amphetamin und eine vierstellige Summe Bargeld, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt. Beide Männer wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.