Grüne fordern Fahrradplätze in Parkhäusern

Arnsberg Arnsberger Parkhäuser und Tiefgaragen sollen nach dem Willen von Bündnis 90/Grüne auch Flächen zum Abstellen von Fahrrädern vorhalten.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt, in allen städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern der Stadt Fahrradparkplätze zu schaffen und jeweils Flächenareale für Fahrräder zur Verfügung zu stellen.

„Die Mobilität unterliegt starken Veränderungen und der Masterplan Mobilität ist Teil des Klimaschutzkonzeptes 2023“, sagen die Grünen in ihrem Schreiben an den Bürgermeister, „gerade die Stärkung des Fahrradverkehrs ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Verkehrswende“. Geschlossene Fahrradparkplätze in städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern würden den Vorteil bieten, dass so das Rad oder E-Bike geschützt vor Regen, Vandalismus oder Diebstahl sicher aufbewahrt werden kann. „Gleichzeitig wird die Benutzung des Verkehrsmittels Fahrrad attraktiver gemacht und der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad oder E-Bike erleichtert“, schreiben die Fraktionssprecherinnen Verena Verspohl und Julia Vollmer-Lentmann.

In Arnsberg gibt es vier große Parkhäuser: die Altstadtgarage, das Trilux-Parkhaus in Neheim, das Parkhaus an der Möhnemündung und das vom Aktiven Neheim betriebene Parkhaus an der Goethestraße.

