Gegen Verwaltungsplan Grüne wollen Bäder in Voßwinkel und Herdringen erhalten

Arnsberg. Die Grünen sehen in einer Schließung der Lehrschwimmbecken in Voßwinkel und Herdringen eine Schwächung der Dörfer.

Die Arnsberger Ratsfraktion und der Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen tragen den Plan der Verwaltung, die Lehrschwimmbecken in Herdringen und Voßwinkel zu schließen, nicht mit. Dies teilten Fraktion und Ortsverband in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Wahlversprechen wird eingehalten

Die Grünen schreiben: „Die Sanierung der Lehrschwimmbecken in Herdringen und Voßwinkel ist ein klares Bekenntnis für unsere dörflichen Strukturen. Wir stehen fest hinter unserer Absicht, diese Becken zu erhalten. Das steht schon in unserem Wahlprogramm und dabei bleiben wir - aus Überzeugung. Es ist unser aller Aufgabe, die Dörfer nicht zu schwächen. Das fängt mit dem Lehrschwimmbecken an und endet bei der Grundschule. Explizit geht es übrigens auch um Lehrschwimmbecken - nicht um Schwimmbahnen für den Leistungssport.“

Die Versorgung der Dörfer mit solchen Becken, die besonders von Kindern und aber auch älteren Menschen benutzt werden, sei enorm wichtig. Gerade Kinder und Ältere seien eben auch weniger mobil. So würden die Standorte für Jung und Alt attraktiv und lebendig gehalten. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir derzeit noch drei dezentrale Lehrschwimmbecken besitzen, daran zu rütteln wäre eine massive Strukturreform, die die Dörfer schwächt“, so die Grünen.

Grüne bemängeln fehlende Datenlage

Eine Sanierung sei in den meisten Fällen für den Klimaschutz der bessere Weg. Dazu lägen aber immer noch keine validen Daten vor. Sollte die Gebäudehülle wirklich nicht erhalten werden können, dann müsse am alten Standort neu gebaut werden. Wichtig sei die Einberechnung des CO2-Emissionen durch erstens den Baustoff und zweitens eine Bilanzierung der Energiekosten über die nächsten vierzig Jahre. Anträge dazu würden seit Monaten laufen.

Die Grünen bedauern, dass die langen politischen Diskussionen und Verfahren in dieser Sache das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in die Politik nicht stärken würden. Sie führten zu Frust und einem Gefühl von Hilflosigkeit. Es müsse endlich eine Entscheidung herbeigeführt werden und Planung und Baubeginn müssten starten.

Grüne: Freibäder im Sommer für Schulschwimmen zur Verfügung stellen

Abschließend schreiben die Grünen: „In Arnsberg fällt nicht nur durch Corona der Schwimmunterricht aus, sondern auch durch die fehlende Entscheidung. Wir gefährden damit die Schwimmfähigkeit einer ganzen Generation. Deswegen hoffen wir auf breite politische Unterstützung für den Erhalt der Becken. Dann gilt es gemeinsam, kreativ Übergangslösungen für die Bauzeiten zu finden. Im Sommer sollten wir als Stadt zum Beispiel verstärkt die Freibäder - auch das Storchennest - unterstützen und dem Schulschwimmen zur Verfügung stellen.“

