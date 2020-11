Müschede. Die Firma Via Guide, die zur Cronenberg-Firmengruppe gehört, verzeichnet mit Gurtpfosten und Trennwänden eine verstärkte Nachfrage in Corona-Zeit

Corona hält Menschen auf Abstand - Via Guide sorgt dafür, dass sie den Abstand auch einhalten. Das Unternehmen Via Guide gehört zur Müscheder Cronenberg-Firmengruppe und hat sich auf so genannte „Personenleitsysteme“ (in langer Kette aufgestellte Pfosten, die durch integrierte Spanngurte verbunden werden) spezialisiert. Viele Touristen und Geschäftsreisende kennen diese langen Reihen von Gurtpfosten, die in Flughäfen zum Beispiel vor Check-In-Schaltern stehen. Weniger bekannt ist allerdings, dass viele große europäische Flughäfen mit Gurtpfosten „Made in Müschede“ ausgestattet wurden. Man sieht diese Müscheder Personenleitsysteme zum Beispiel auf den Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Köln/Bonn, München und Berlin sowie zum Beispiel im Ausland auf den Flughäfen von Paris, Wien, Rom, Mailand, Athen und London.

Deutliches Umsatz-Plus

Andreas Schnieder, Geschäftsführer der Firma Via Guide, zeigt ein Personenleitsystem, das das Müscheder Unternehmen für den neuen Berliner Flughafen gefertigt hat. Das Gurtband trägt die Aufschrift „BER". Foto: Martin Schwarz

Die starke Nachfrage nach den qualitativ hochwertigen Produkten aus Müschede hat zu einem enormen Unternehmenswachstum geführt. Seit Gründung des Joint Venture der Firma Cronenberg mit dem kalifornischen Unternehmen Lavi Industries am 1. Juli 2004 (beide Unternehmen halten jeweils 50 Prozent der Gesellschafteranteile) ist in Müschede der Betrieb von drei auf heute 25 Mitarbeiter gewachsen. „Mit unserem Partner Lavi Industries teilen wir uns den internationalen Markt auf: Viaguide in Müschede bedient den europäischen Markt und Lavi den Markt darüber hinaus“, erklärt der Müscheder Viaguide-Geschäftsführer Andreas Schnieder.

„Made in Müschede“

Der 45-jährige Geschäftsführer betont, dass die Wertschöpfungskette der Viaguide-Produkte auf dem Sophienhammer in Müschede beheimatet ist. „Hier setzen wir die Einzelteile zusammen. Die Rohmaterialien und Zukaufteile beziehen wir zu mehr als 80 Prozent aus Deutschland oder Europa“, sagt Schnieder, der schon mehr als zehn Jahre die Geschäfte leitet. Viaguide setzt also bewusst auf „Made in Germany“ und will nicht Fertigware aus Fernost beziehen.

Nachrüstbarkeit der Produkte

Die Fokussierung der Produktion auf die Region half Via Guide wesentlich dabei, in der Corona-Pandemie sehr flexibel auf neue Anforderungen des Marktes - insbesondere auf die enorm gestiegene Nachfrage nach Absperrungen, Trennwänden, Spuckschutz - zu reagieren. Als Vorteil der Via-Guide-Produkte erwies sich dabei auch die Nachrüstbarkeit. Denn in den Nuten der Profilrohre, die als Pfosten dienen, können Trennwände aus Glas oder transparentem Kunststoff als Corona-Schutz eingesetzt werden.

Frank Bohne arbeitet an einer von Via Guide selbst entwickelten Gurtwickelvorrichtung. Foto: Martin Schwarz

„Wir haben von Ende April bis in den September in zwei Schichten und sechs Tage in der Woche gearbeitet, um der großen Nachfrage aus Gastronomie, Krankenhäusern, Apotheken, Einzelhandel und Museen gerecht zu werden“, berichtet Schnieder. Mittlerweile hätten sich die Arbeitszeiten in der Produktion aber wieder normalisiert. Den starken Einsatz der Mitarbeiter will Viaguide extra würdigen: „Als Dank werden wir jedem Mitarbeiter einen entsprechenden Corona-Bonus mit dem Weihnachtsgeld 2020 auszahlen“, sagt Schnieder.

Nachfrage-Hype

Mit dem Nachfrage-Hype in vielen Branchen ging aber auch ein deutlicher Auftragsrückgang in der Luftfahrtbranche einher, weil vielerorts der Flugverkehr nur noch in sehr kleinem Umfang läuft. Mit Blick auf künftige Produktkäufer denkt Via Guide daran, Bergbahnen (Skilifte) in der Alpenregion (Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich) mit Personenleitsystemen auszustatten.

Virtuelle Warteschlange Da in kleinen Ladenlokalen schon aus räumlichen Gründen keine langen Gurtpfostenketten aufgestellt werden können, bietet Via Guide schon seit einigen Jahren die virtuelle Warteschlange an. Hierbei erhält ein Kunde einen QR-Code am Standort und wählt am Smartphone „Termin Check-In“. Der Kunde ist dann registriert und erhält seine Ticketnummer im Webbrowser . Für Kunde und Händler entsteht eine Win-Win-Situation : Der Kunde reduziert seine Wartezeit, der Händler kann seinen Service besser steuern bzw. sein Personal effektiver einsetzen. Außerdem können dem Händler keine Kunden verloren gehen , die ansonsten wegen langer Wartezeit lieber fernbleiben.

„Hier müssen wir allerdings die aktuelle politische Entwicklung hinsichtlich einer möglichen Sperrung von Skigebieten aus Coronaschutzgründen abwarten“, stellt Schnieder klar. Unterm Strich werde es Via Guide aber gelingen, dem bereits im Vorjahr erreichten hohen Umsatzwachstum noch ein weiteres Umsatz-Plus im Jahr 2020 aufzusetzen. Zur Ertragskraft des Unternehmens trage auch die effiziente Produktion bei. Denn die einzelnen Produktionsschritte werden jetzt per App begleitet, frühere Fertigungsbegleitpapiere entfallen.