H&M geschlossen: Warum Sie auf Shopping verzichten müssen

Neheim Das Modegeschäft in der Neheimer Hauptstraße ist vorübergehend geschlossen. Was die Gründe sind und wann das Geschäft wieder öffnet.

„Wir verschönern uns für dich“, heißt es auf dem Aufsteller im Eingangsbereich der H&M-Filiale (Modekonzern Hennes & Mauritz) auf der Neheimer Hauptstraße. Aus diesem Grunde bleibe das Ladengeschäft vom 15. Januar an bis zum 22. Februar vorübergehend geschlossen.

„Besuche uns währenddessen gerne in Meschede“, heißt es weiter. Die Filiale in Meschede befinde sich auf dem Winziger Platz 8 bis 10 (etwa 30 km von dieser entfernt).

H&M prägt Fußgängerzone in Neheim

Erst im vergangenen Jahr schloss der schwedische Modekonzern einige seiner Filialen - so beispielsweise in Köln und Hannover. Ursache seien „wirtschaftliche Gründe“ gewesen, berichtete das Handelsjournal. Die Auswirkungen des Lockdowns seien auch an H&M nicht spurlos vorbeigegangen. Auch im Essener Stadtteil Steele schloss eine H&M-Filiale.

Das Ladenlokal der H&M-Filiale ist ab dem 15. Januar bis zum 22. Februar geschlossen. Foto: Thora Meißner / WP

Während auf der einen Seite Filialen geschlossen werden, öffnet der Konzern auf der anderen Seite auch wieder neue Ladenlokale oder setzt auf Ausgaben für „Verschönerungen“. Denn die Neheimer H&M Filiale schließt nur für knapp über einen Monat, damit entsprechende Renovierungsarbeiten durchgeführt werden können.

H&M lockt besonders junge Kundinnen und Kunden

Der Modekonzern fokussiert sich mit seinem Angebot insbesondere auf junge Kundinnen und Kunden. Bietet Damen-, Herren- und Kindermode. Während die Filiale auf der Hauptstraße geschlossen ist, kann auf umliegende Filialen (beispielsweise in Meschede) oder aber auch auf den Onlineshop ausgewichen werden.

Welche Renovierungsarbeiten genau geplant sind, wurde vom schwedischen Modekonzern bislang noch nicht beantwortet.

