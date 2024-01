Hagener Schützen spenden Geld für Wünschwagen

Die Spendenübergabe ist am Standort der Wünschewagen erfolgt.

Sundern Sammelaktion beim traditionellen Weinfrühschoppen auf dem Schützenfest. Unterstützung für schwerstkranke Menschen

Die Hagener Schützen sammeln am Schützenfestmontag beim Weinfrühschoppen traditionell Spenden für Kinder und Jugendliche in Not. Beim letzten Schützenfest ergab sich hierbei wieder mit 3.530 Euro eine bemerkenswerte Summe.

Die Spende wurde jetzt von dem Hagener Königspaar Diana Fitscher und Bernd Appelhans sowie dem Hauptmann Klaus-Peter Grote an den für unsere Region zuständigen Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) übergeben. Bei der Spendenübergabe berichtete Vanessa Selbach vom ASB-Wünschewagen Rhein-Ruhr den Vertretern der Hagener Schützen über die recht unterschiedlichen Fahrten des Wünschewagen. Sie vermittelte eindrucksstark, welcher finanzielle und personelle Aufwand für die ehrenamtlichen Helfer mit den Fahrten verbunden ist. Im Vordergrund steht aber immer die Freude der Fahrgäste, denen ihr letzter Wunsch erfüllt wird.

Ausflüge ermöglichen

Die ASB-Wünschewagen (wuenschewagen.de) ermöglichen seit 2014 schwerstkranken Menschen sich in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Dabei setzen die ASB-Wünschewagen da an, wo Angehörige überfordert sind, wenn ein Fahrgast nur liegend transportiert werden kann, pflegerische medizinische Betreuung benötigt oder die Familie sich den Ausflug allein nicht zutraut. Mitfahren darf jeder, der noch transportfähig ist. Das Ziel bleibt dem Wünschenden überlassen - ob ans Meer, ins Stadion, zum Konzert, zur Familie oder noch einmal nach Hause. Möglichst jeder Wunsch wird erfüllt.

