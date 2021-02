Handwerkskammer: Frisöre werden Vertrauen rechtfertigen

Arnsberg. Die Handwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg begrüßt Termin für Öffnung der Frisörbetriebe, fordert aber weitere Schritte.

Mit den gestrigen Beschlüssen in der Besprechung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin wurde den berechtigten Forderungen des Handwerks zumindest in Teilen nachgekommen. Bis zur Wiederöffnung der Friseursalons in Südwestfalen dauert es aber immer noch weitere zwei lange Wochen. „Die Versorgung der Bevölkerung mit Friseurdienstleistungen wird das Handwerk dann mit allen gebotenen Maßnahmen des Infektionsschutzes umsetzen“, sagt die Handwerkskammer Südwestfalen. Die vorgesehene Öffnung von Friseurbetrieben am 1. März nehme den Betrieben und ihren Beschäftigten ein Stück Existenzangst und helfe, einen tausendfachen Arbeitsplatzverlust in letzter Sekunde abzuwenden. „Der Beschluss ist endlich eine Würdigung der von unseren Betrieben ausgearbeiteten und umgesetzten Hygienekonzepte“, so die Kammer, „die Betriebe werden das darin zum Ausdruck kommende Vertrauen rechtfertigen“. Getreu dem Motto: „Wir wollen, dass alle gesund bleiben. Unsere Betriebe auch.“

Hilfen müssen fließen

Angesichts der wirtschaftlichen Not der Betriebe und des hohen Aufwands für Präventionsmaßnahmen bleibt jedoch die Forderung auf der Agenda, wirtschaftliche Hilfen für die Betriebe schnell und unbürokratisch auf den Weg zu bringen und auszuzahlen. Das Handwerk bedauere es sehr, dass für die Kosmetik- und Nagelstudios noch kein Ende des Tunnels in Sicht sei. Das birge die Gefahr, viele dieser Kleinunternehmen in die Knie zu zwingen. „Das endgültige Aus dieser Betriebe wird sich allenfalls noch dann verhindern lassen, wenn der nun angekündigte schnelle Beginn von Abschlagszahlungen der Überbrückungshilfe III auch tatsächlich in diesen Tagen komm“, so die Arnsberger Handwerkskammer. Es stimme hoffnungsfroh, dass inzwischen das Portal für die Beantragung der Überbrückungshilfe III freigeschaltet worden ist.

Verzehr vor Ort ermöglichen

Ebenso warten die Nahrungsmittelhandwerke noch auf eine Lockerung der Beschränkungen. Die Ankündigung, Konzepte für „nächste Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen von Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie“ entwickeln zu wollen „damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt“ reiche nicht länger aus. Es müssten konkrete Bedingungen und Termine auf den Tisch, denn Bäcker, Konditoren und Fleischer generieren seit jeher einen erheblichen Umsatzanteil durch vor Ort Verzehr. Der müsse nun zügig wieder möglich gemacht werden.