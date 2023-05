Hans-Josef Vogel kümmert sich jetzt um Erneuerbare Energien

Arnsberg. Der frühere Arnsberger Bürgermeister und RP im Bezirk Arnsberg, Hans Josef Vogel, führt jetzt den Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE).

Der frühere Arnsberger Bürgermeister und Regierungspräsident im Bezirk Arnsberg, Hans Josef Vogel, löst Reiner Priggen an der Spitze des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE) ab.

Während der Mitgliederversammlung im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen ist Vogel zum neuen ehrenamtlichen Vorsitzenden gewählt worden. Der frühere RP löst Reiner Priggen ab, der auf eine Wiederwahl verzichtete. In seiner Abschiedsrede betonte der 70-jährige Priggen, erstmals im Dezember 2016 als Vorsitzender gewählt, dass sich der Verband in den zurückliegenden Jahren zu einer „guten Adresse“ auf dem energiepolitischen Terrain in NRW, aber auch über die Landesgrenzen hinaus entwickelt habe. Priggen, in den Jahren 2010 bis 2017 Vorsitzender der Grünen-Fraktion im NRW-Landtag, zeigt sich mit der Wahl Vogels zu seinem Nachfolger hoch zufrieden:

„Er ist jemand, der hervorragend in die politische Landschaft in NRW passt und insbesondere auf kommunaler Ebene bestens vernetzt ist.“ Dass Vogel als langjähriges CDU-Mitglied anderer politischer Couleur als er selbst sei, bewertete Priggen als Vorteil: „Die Energiewende ist mit einer Partei allein nicht zu schaffen.“

„Eine große Beschleunigung ist notwendig.“

Für den neuen LEE NRW-Vorsitzenden kommt es darauf an, die Energiewende hierzulande zu forcieren: „Eine große Beschleunigung ist notwendig.“ Vogel wörtlich: „Für unser aller Zukunft braucht es eine Beschleunigung beim Ausbau Erneuerbarer Energien, um rechtzeitigen Klimaschutz und ein rechtzeitiges Erreichen der Klimaneutralität zu schaffen. Es geht heute nicht schnell genug voran, gemessen am Notwendigen. “Vogel sieht die Klimabewegung und die Akteure für den Ausbau Erneuerbarer Energien vor allem durch die beiden Klimabeschlüsse des Bundesverfassungsgerichtes von März 2021 und Mai 2022 gestärkt: „Der Klimawandel ist eine historisch völlig neue politische Situation. Politische Probleme waren bislang immer noch später lösbar. Beim Klimawandel funktioniert das nicht. Der Klimawandel lässt sich nur für eine kurze Zeit aufhalten, später sind seine Folgen unumkehrbar.“

Für den langjährigen Bürger­meister der Stadt Arnsberg (1999 bis 2017) und späteren Regierungspräsidenten im Bezirk Arnsberg (2017 bis 2022) müssen für die Erneuerbaren Energien ganz schnell neue Wege durch „das schwer zugängliche Dickicht aus Politik- und Verwaltungsverflechtungen“ geschlagen werden: „Die Wiedervorlage-Förderbänder gehören abgestellt und verschrottet, es ist Zeit für Entscheidungen!“ Dazu zählt für ihn unter anderem, dass das NRW-Digitalministerium ein eigenes digitales Datenmanagement für Klimaschutz und erneuerbare Energien ermöglicht. Die schwarz-grüne Landesregierung hat sich nach Worten Vogels beim Klimaschutz und dem Ausbau Erneuerbarer Energien „bewegt“: „Das ist gut so. Was bislang angepackt wurde, kann aber nur ein Anfang sein, da muss mehr kommen.“

