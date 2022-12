Heiligabend: Öffnungszeiten der Läden in Arnsberg/Sundern

Neben den zahlreichen Discountern und Supermärkten finden auch die beiden Wochenmärkte in Arnsberg und Neheim an Heiligabend und Silvester statt.

Arnsberg/Sundern. Wer Heiligabend noch schnell einkaufen muss, schaut geschockt auf die Uhr. Kann ich noch? So lange öffnen die Geschäfte in Arnsberg und Sundern:

Nun ist er da, der lang ersehnte Heiligabend. Alles ist vorbereitet. Der Tisch ist dekoriert. Die vier Kerzen auf dem Adventskranz sind entzündet. Die Platz-Sets warten nur auf ihre Nutzerinnen und Nutzer. Die Gans schmort im Ofen. Sie freuen sich auf einen besinnlichen Tag im Kreise Ihrer Liebsten - und plötzlich fällt Ihnen auf: Sie haben etwas vergessen. Wer kennt das nicht? Und am Ende stehen Sie kurz vor Ladenschluss an völlig überfüllten Ladenkassen.

Doch bis wie viel Uhr können Sie Ihr Weihnachtsfest noch retten? Und was sind eigentlich die meisten Artikel, die an Heiligabend noch über das Kassenband rollen? Wir haben für Sie nachgefragt.

Auch interessant <<<Blackout 72: Arnsberger Krisenstab probt den Ernstfall>>>

Die gängigsten Discounter und Supermärkte sind auch an Heiligabend und Silvester für Sie geöffnet – dabei halten sie sich durchschnittlich an die in NRW vorgegebenen Ladenöffnungsgesetze.

Geschäftsöffnungszeiten in Arnsberg und Sundern an Heiligabend

LIDL

Arnsberg, Ruhrstraße 68, 59821 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet. (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Hüsten, Heinrich-Lübke-Str. 3, 59759 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet. (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Neheim, Tappeweg 13, 59755 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet. (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Oeventrop, Oeventroper Straße 5, 59823 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet. (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Sundern, Settmecke Str. 35, 59846 Sundern: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet. (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

REWE – ihr Kaufpark

Hüsten, Zum Schlosspark 2, 59759 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Arnsberg, Ruhrstraße 70, 59821 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Oeventrop, Widayweg 2-4, 59823 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Sundern, Hachener Straße 126, 59846 Sundern: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

EDEKA

Hüsten, Von-Lilienstraße 9, 59759 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Neheim, Einkaufspassage: Heiligabend 7 bis 14 Uhr (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Arnsberg, Teutenburg 1, 59821 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

Sundern, Freiheitsmühle 1, 59846 Sundern: Heiligabend 7 bis 14 Uhr (Silvester: 7 bis 16 Uhr)

ALDI Nord

Neheim, Im Ohl 16b, 59755 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Hüsten, Eichendorffstraße 2, 59759 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Arnsberg, Zum Schützenhof 51, 59821 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Niedereimer, Wannestraße 2, 59823 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Oeventrop, Widayweg 4, 59823 Arnsberg: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Sundern, Röhre 32, 59846 Sundern: Heiligabend 7 bis 14 Uhr geöffnet.

NETTO

Neheim, Am Schindellehm 9, 59755 Arnsberg: Heiligabend 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Neheim, Ernst-König-Straße 2-4, 59755 Arnsberg: Heiligabend 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Arnsberg, Zum Schützenhof 1, 59821 Arnsberg: Heiligabend 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Oeventrop, Feldmark 2, 59823 Arnsberg: Heiligabend 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Herdringen, Kreuzstraße 7, 59757 Arnsberg: Heiligabend 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Hachen, Hachener Straße 145, 59846 Sundern: Heiligabend 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Stockum, Esperantostraße 1A, 59846 Sundern: Heiligabend 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

HANDELSHOF ARNSBERG

Wiebelsheidestraße 51, 59757 Arnsberg: Heiligabend 7.30 Uhr bis 13 Uhr (Silvester: 7.30 Uhr bis 14 Uhr) geöffnet.

KAUFLAND

Bruchhausen, Westring 10, 59759 Arnsberg: Heiligabend 7 Uhr bis 14 Uhr (Silvester: 7 bis 16 Uhr) geöffnet.

MARKTKAUF SUNDERN

Selscheder Weg 26, 59846 Sundern (Sauerland): Heiligabend 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Was Heiligabend über die Ladentheke rollt

Was ist es denn nun, was uns Heiligabend in die Geschäfte lockt? Im Gespräch mit dem Edeka Markt in der Einkaufsstadt unter freiem Himmel Neheim wird klar: Nicht selten sind es Spirituosen, die noch „schnell als Weihnachtsgeschenk“ gekauft werden. „Das liegt an unserem Standort mitten in der Stadt“, sagt Hagenhoff vom Edeka Neheim, „da werden schnell noch die letzten Geschenke gekauft.“

Ein wichtiger Punkt sei aber auch die Frischetheke. „Frische Produkte werden am häufigsten an Heiligabend eingekauft.“ Darunter falle Fleisch ebenso wie aber auch Nachspeisen, die mit keiner so langen Haltbarkeit ausgestattet seien. Nicht zu vergessen die Angebote aus den Prospekten, die mit dem ein oder anderen Highlight glänzen. Was es auch ist, das uns kurz vorm Fest der Liebe noch ins Einkaufsgetümmel wirft, letztendlich ist es praktisch, dass dies überhaupt möglich ist.

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch bedeutet dies: Einen Tag voller Stress, bevor sie selbst ins Weihnachtsfeeling eintauchen können. Daher einmal ein riesiges DANKESCHÖN an all diejenigen, die das Einkaufen an Heiligabend und Silvester überhaupt ermöglichen.

Wochenmärkte in Arnsberg und Neheim finden statt

Die Wochenmärkte in Arnsberg und Neheim finden an Heiligabend und Silvester statt – allerdings in verkürzter Form von 8 bis 12 Uhr.

Lesen Sie auch <<<Neheimer Markt: Das steckt hinter der „Lower-Carb-Kartoffel“>>>

Auch am kommenden Samstag also werden die Händler früh aufstehen, um in Arnsberg (Gutenbergplatz) und in Neheim (Marktplatz) ihre regionalen und hochwertigen Produkte anzubieten. Den seit teils Jahrzehnten mit Leib und Seele arbeitenden Händlern gebührt ebenso ein großer Dank.

Denn sie verstehen nicht nur ihr Handwerk, sondern auch ihre Kunden. „Die Händler kennen viele ihrer Stammkunden mit Namen“, sagt Igor Anton von der Stadt Arnsberg, „genau das ist es, das den Wochenmarkt ausmacht – die persönliche Beziehung.“ Und dies auch Heiligabend und Silvester.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg