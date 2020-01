Heilpraktikerin hilft bei Auflösung von Stressblockaden

Immer mehr Menschen (ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) geraten aus dem seelischen Gleichgewicht. Die Ursachen und die daraus resultierenden psychischen Krankheitsbilder sind vielfältig. Beispielsweise können Leistungsdruck in Schule, Elternhaus oder am Arbeitsplatz Versagensängste auslösen. Familiäre Probleme oder Beziehungskonflikte können dazu führen, dass sich Betroffene anderen Menschen gegenüber verschließen oder aggressiv reagieren. Einen ausgesprochen gefühlvollen, herzlichen Weg aus Lebenskrisen will die Neheimer Heilpraktikerin (Psychotherapie), Michaela Linnemann, ihren Klienten zeigen. Zu Jahresanfang 2020 hat sie an der Mendener Straße 36 in Neheim die Privatpraxis „Glückskraft“ eröffnet.

Michaela Linnemann hat bereits zehn Jahre im Wickeder Heilkundezentrum „Trias Vita“ Kinder und deren Familien therapeutisch begleitet. Das zentrale Projekt hieß dabei „Lernsprünge“ und richtete sich an Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. „Eltern, Lehrer, Erzieher und pädagogische Fachkräfte wurden dabei einbezogen“, berichtet die heute 45-jährige Heilpraktikerin (Psychotherapie) und Mutter zweier fast erwachsener Kinder.

Konzept für Kinderkurse

Zusätzlich zur Einzelbehandlung von Kindern hat Michaela Linnemann mit Dorothee Raneck, die als Erzieherin in einem Werler Kindergarten arbeitet, ein Konzept für Kinderkurse entwickelt, um emotionale Stressblockaden von Kindern aufzulösen. „Dabei war uns ganz wichtig, dass sich die Kinder im Gespräch mit uns liebevoll und wertschätzend angenommen wissen“, sagt Michaela Linnemann.

Dorothee Raneck ergänzt: „Wir wollen den Kindern neue gefühlvolle Erfahrungen ermöglichen, aufgrund derer sie ihre eigene Haltung ändern können.“ Im Erleben von Wertschätzung können Kinder den Mut erlangen, ihren eigenen Gefühlen zu begegnen. Daraus wiederum kann eine Stärkung des Selbstbewusstseins erwachsen, was wiederum förderlich dafür ist, dass ein Kind auf Hänseleien oder gar Mobbing durch Mitschüler besser reagieren kann. Weitere positive Entwicklungen sind: deutlicherer Eigenwahrnehmung, bessere Beziehungsfähigkeit, größere Empathie, leichtere Problemlösemöglichkeiten, höhere Konzentrationsfähigkeit und besseres Lernvermögen.

Therapeutische Erfolge

Dieses Konzept konnte Michaela Linnemann in den vergangenen Jahren häufig therapeutisch erfolgreich umsetzen. Sie half aber auch Erwachsenen, die mit psychischen Problemen bzw. Ängsten ganz unterschiedlicher Art zu ihr kamen. Auslöser waren zum Beispiel Beziehungskonflikte, familiäre Probleme oder Burnout. Aus ihren vielfältigen beruflichen Erfahrungen als Heilpraktikerin (Psychotherapie), Entspannungspädagogin und Seminarleiterin für autogenes Training und Progressive Muskelrelaxation sowie aus verschiedenen Ausbildungen im Bereich Geistiges Heilen hat sie ihre Methode „Glückskraft“ entwickelt, die auch namensgebend für ihre Praxis ist: „Meine Glückskraftmethode enthält Elemente der Körpertherapie, der intuitiven Gesprächsführung sowie geistige Heilelemente. Dazu kommen verschiedene Entspannungsverfahren.“

All dies setzt Michaela Linnemann mit einem sehr hohen Maß an Einfühlungsvermögen und ausgesprochener Herzlichkeit im Gespräch mit ihren Klienten im Kindes-oder Erwachsenenalter um. Deshalb ist es kein Zufall, dass ihre Privatpraxis „Glückskraft“ einen Untertitel trägt: „Herzbewusstes Leben & Lernen“.

Einige Kooperationspartner

Michaela Linnemann hat einige Kooperationspartner: Sie arbeitet mit dem Neheimer Zahnarzt Dr. Markus Kosler zusammen (hier hilft Michaela Linnemann Zahnarztpatienten die Angst vor Zahnbehandlungen zu nehmen).

Mit der Werler Erzieherin Dorothee Raneck bietet sie Glückskraftkurse für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter an. Workshops für Familien und Erwachsene kommen hinzu. Weitere Kurse für Erzieher und Grundschullehrer werden folgen.

Die Holzenerin Stefanie Wiese (Achtsamkeitscoach und Klang-Expertin nach Peter Hess) bietet in den Räumen der Glückskraft-Praxis Einzelbehandlungen und Kurse an, um das Wohlbefinden, die Zufriedenheit und die innere Harmonie des Menschen zu stärken.

Der Wickeder Heilpraktiker (Psychotherapie) Ulrich Brocks wird demnächst Eseltherapie und Eselwanderungen anbieten. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen im Umgang mit Tieren ihren Gefühlen leichter Ausdruck geben und sich so für Gespräche öffnen Weiterhin besteht eine Kooperation zur Stiftung Trias Vita und dem Projekt Lernsprünge.

Glückskraftkurse für Kindergarten- und Grundschulkinder sind ab dem 2. März 2020 in der Privatpraxis Glückskraft geplant. Die Anmeldung ist ab sofort per E-Mail unter info@glückskraft.de oder telefonisch unter 02932/8953955 möglich