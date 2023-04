Heimatbund zeigt Film über Neheim

Neheim/Hüsten. Die Vorführung findet am 19. April um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Markt in Neheim statt

In Kooperation mit der Stadtbibliothek Arnsberg, Standort Neheim, veranstaltet der Heimatbund Neheim-Hüsten e.V. einen weiteren Filmabend. Am Mittwoch, 19. April 2023, um 18.30 Uhr, wird in den Räumen der Stadtbibliothek am Neheimer Markt 2 der rund 60-minütige Film des bekannten Hobby-Filmers Hans Schulte vom Mühlenberg in Hüsten gezeigt: „Erinnerungen an Mein Neheim“.

Hier wird in den nächsten Tagen im HSK geblitzt>>>

Hans Schulte hat in seiner Film- und Fotodokumentation Erinnerungen an seine Heimatstadt Neheim in Bild und Ton festgehalten. Dieser Film enthält einen Rückblick auf die alte Stadt Neheim, die am 25. Juli 1358 die Stadtrechte verliehen bekam, am 1. April 1941 mit der Freiheit Hüsten zusammengeführt wurde und nur 34 Jahre später, am 1. Januar 1975, als Stadt Neheim-Hüsten in die neue Stadt Arnsberg aufging.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei großer Nachfrage wird der Film noch einmal zu einem späteren Termin gezeigt. Weitere Filmabende mit verschiedenen Themen sind vorgesehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg