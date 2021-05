„Heißeste Fritte“ in Arnsberg und Sundern: Der Überblick

Bei unserer Aktion „Heißeste Fritte an Ruhr und Röhr“ suchen wir den beliebtesten Imbiss in Arnsberg und Sundern.

Arnsberg/Sundern. Bei unserer Aktion „Heißeste Fritte“ suchen wir den beliebtesten Imbiss in Arnsberg und Sundern. Wir stellen die Nominierten vor. Der Überblick.

Bei unserer Aktion „Heißeste Fritte“ suchen wir den beliebtesten Imbiss in Arnsberg und Sundern. Dafür haben wir nach Eurer Meinung gefragt und Ihr habt umfangreich geantwortet. Zahlreiche E-Mails sind in der Redaktion eingetrudelt – mit vielen, teils leidenschaftlichen Sympathiebekundungen. Die von Euch nominierten Imbissbetriebe stellen wir in den kommenden Wochen in einer Artikel-Serie vor. Der Überblick der bislang veröffentlichen Teile:

> Neheimer „Suerland Grill“ setzt auf Qualität und Vielfalt.

> Warum der Arnsberger „Ratsgrill“ ein heißer Kandidat ist.

> Imbiss „Zur kurzen Zeit“ in Müschede ist sehr beliebt.

> Der Arnsberger „Munzur-Grill“ kommt bei den Kunden super an.

> Jedowski an der „Fabrik“ in Sundern kein Geheimtipp mehr.

> Balkan-Grill in Arnsberg: Das ist der Geheimtipp des Kochs.

Diese Liste wird fortlaufend aktualisiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg