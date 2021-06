„Heißeste Fritte“ in Arnsberg und Sundern: Voting startet

Arnsberg/Sundern. Bei der Aktion „Heißeste Fritte“ suchen wir den beliebtesten Imbiss in Arnsberg und Sundern. Hier können Sie für ihren Lieblingsgrill abstimmen.

Seit vier Wochen haben wir an dieser Stelle die von Ihnen für die „Heißeste Fritte an Ruhr und Röhr“ nominierten Grills vorgestellt. Jetzt geht es in die entscheidende Phase, nämlich um die Frage „Wer ist die heißeste Fritte in Arnsberg und Sundern?“

> „Heißeste Fritte“ in Arnsberg und Sundern: Der Überblick.

Insgesamt haben wir den Leserinnen und Lesern zwölf der von Ihnen selbst vorgeschlagenen Grills und Imbissstationen in Wort und Bild vorgestellt. Nun dürfen alle Leserinnen und Leser ran und über die jeweiligen Grills abstimmen. Das Voting läuft ab diesem Mittwoch, 2. Juni, bis einschließlich Dienstag, 8. Juni, um 0 Uhr. Danach wird die „Heißeste Fritte“ in Arnsberg und Sundern ausgewertet. Rechtzeitig vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft am Wochenende stellen wir dann den Gewinner vor.

Hier können Sie abstimmen!

Umfrage heißeste Fritte Wer ist die heißeste Fritte in Arnsberg und Sundern? Suerland-Grill Nase in Neheim-Hüsten Ratsgrill in Arnsberg Zur kurzen Rast in Müschede Manzur Grill in Arnsberg City-Grill in Arnsberg Balkan Grill in Arnsberg Lesvos Grill in Sundern Balkan Grill in Sundern Grillwagen Metzgerei Jedowski in Sundern am Creo-Baumarkt Juicy Burger aus Sundern Stavros in Langscheid Futterkrippe am Marktkauf in Sundern Abstimmen Es wurden bisher 0 Stimmen abgegeben.

In eigener Sache

Vorab müssen wir noch ein Wort in eigener Sache zu diesem von unserer Zeitung initiierten Wettbewerb verlieren: Unsere Leserinnen und Leser haben eine weitaus größere Zahl an Imbissen in der ersten Wettbewerbsphase nominiert. „In der Folge haben wir diese dann in den vergangenen Wochen in ihren Geschäftslokalen besucht“, sagt Redaktionsleiter Martin Haselhorst. „Aber nicht in allen Fällen sind wir mit einem Voting auf Gegenliebe gestoßen. Einige Besitzer, obwohl von vielen Leserinnen und Lesern vorgeschlagen, haben eine Teilnahme abgelehnt, daher blieben am Ende noch 12 Teilnehmer übrig.“

Dem Gewinner der Challenge winkt ein Pokal unserer Zeitung mit entsprechender Gravur. Aber auch die Teilnehmenden des Wettbewerbs können etwas gewinnen: Unter allen Einsendern verlosen wir am Ende drei Geschenkkörbe mit Waren aus der Region“, so Redaktionsleiter Martin Haselhorst.

