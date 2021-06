Heißluftballon wirbt für die Stadt Arnsberg

Arnsberg. Mit einem Heißluftballon als Werbeträger kann jetzt die Stadt Arnsberg aufwarten.

. Es geht aufwärts mit „Stadt Arnsberg“ – so geschehen vor Kurzem auf dem Segelfluggelände in Oeventrop. Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner war Taufpate für den neuen „Stadt Arnsberg“-Ballon, der sich im Sonnenaufgang und bei schönstem Wetter auf seine offizielle Jungfernfahrt begab. Mit an Bord waren u.a. der Eigentümer und Pilot Hermann Löser sowie die Arnsberger Stadtmarketingmanagerin Tatjana Schefers.

Ein Heißluftballon ist neuer Werbeträger für die Stadt Arnsberg Foto: Stadt Arnsberg

Der Heißluftballon mit der offiziellen luftrechtlichen Kennung „D-OTDI“ ist seit dem Wochenende ein neuer Werbeträger für die Stadt Arnsberg.

Gesamthöhe: 28 Meter

Eine Gesamthöhe von 28 Metern und ein Ballon-Durchmesser von 22 Metern bieten genug Fläche, um an drei Stellen auf der Ballonhülle das „A“ als Logo der Stadt Arnsberg mit dazu gehörigem Schriftzug in die Luft zutragen. Damit gehört nun auch die Stadt Arnsberg zu den wenigen Städten, deren Name auf einem Ballon durch die Luft gefahren wird.

Nach den vielen Entbehrungen durch die Corona-Pandemie ist der Start des Arnsberg-Ballons auch ein Zeichen für den Aufstieg in entspanntere Zeiten. Der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner zeigte sich als Taufpate des Ballons sehr erfreut über die gelungene Aktion und sprach den Taufspruch: „Ich wünsche dem Ballon allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unter dem Korb, sanfte Landungen, gut gelaunte Passagiere, dass immer nur ein lauer Luftzug den Ballon umspielt, und taufe ihn auf den luftrechtlichen Namen D-OTDI und den bürgerlichen Namen Stadt Arnsberg.“

Idee des Ballonfahrers Hermann Löser

Die Taufe wurde im Beisein des Ballonfahrers Hermann Löser aus Oeventrop und seinem motivierten Unterstützerteam standesgemäß mit einem Schluck Bier aus der Brauerei „Arnsberger Mühlenbräu“ vollzogen. Bürgermeister Bittner dankte in diesem Zusammenhang dem Initiator und Fahrer Hermann Löser, der mit der Idee auf die Stadt Arnsberg zugekommen war.

Der Heißluftballon Stadt Arnsberg ist in Oeventrop stationiert und wurde von der Fa. Schroeder fire balloons in Schweich bei Trier hergestellt. Im Korb ist Platz für den Ballonfahrer und drei Passagiere.„Es gibt kaum einen Werbeträger, dem so viel Aufmerksamkeit und Sympathie entgegen gebracht wird“, freut sich die Arnsberger Stadtmarketingmanagerin Tatjana Schefers.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner (Zweiter von links) und Tatjana Schefers vom Stadtmarketing (Bildmitte) bei der Ballontaufe. Foto: Stadt Arnsberg

Immer wieder hat sie erfahren, wie fasziniert die Menschen auf dem Boden auf einen Ballon reagieren, der über sie hinweg schwebt.

Logo der Stadt Arnsberg

Neben allen bekannten Werbemöglichkeiten für die Stadt Arnsberg gehört die Werbung durch Logo und Schriftzug „Arnsberg“ auf einem Heißluftballon zu einer der besonders attraktiven Form der Außenwerbung. „Wir zeigen damit Präsenz an einem unerwarteten Ort – dem Himmel“, so Schefers. Dazu war der Kontakt mit dem Ballon-Freund Hermann Löser ein echter Glücksfall für die Stadt Arnsberg.

Der Arnsberger übt sein Hobby mit viel Erfahrung und Herzblut aus und war für seinen neuen Ballon auf der Such nach einem passenden Werbeträger. Diese Gelegenheit hat die Stadt genutzt. „Jetzt wird die Stadt Arnsberg für viele Jahre am Himmel über Deutschland schweben und die Bürgerinnen und Bürger begeistern und zudem die Menschen einladen, unsere schöne Stadt zu besuchen“, so Bürgermeister Ralf Paul Bittner zum Start.

Die Fahrt des Ballons hat die Passagiere auf seiner ersten großen Tour bei wenig Wind und viel Sonne nach rund eineinhalb Stunden bis in die Nähe von Eslohe begeistert getragen, wo die im Taufspruch erhoffte sanfte Landung perfekt erfolgte.

