Eigentlich hätte es jetzt richtig losgehen sollen. „Die Saisoneröffnung stand an!“, sagt Geschäftsführer Martin Franke vom Arnsberger Traditionsunternehmen Henneke Touristik GmbH. Die Vereinsvorständefahrt nach Kleve und Nijmegen als wichtiges Instrument der Kundenbindung wurde aber abgesagt. So wie so ziemlich alle geplanten Gruppenfahrten in den kommenden beiden Monaten.

Arnsberg Busunternehmen Henneke seit 1927 Das Busunternehmen Henneke Touristik GmbH wurde 1927 gegründet. Anton Henneke (Senior) übernahm die beiden Busse des Metallwarenbetriebes Grothoff & Schulte mitsamt Konzession und wird Betreiber der Arnsberger Buslinien. Martin Franke (44) ist seit 2018 angestellter Geschäftsführer des Arnsberger Traditionsunternehmens. Er lebt mit seiner Familie (zwei Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren) in Arnsberg.

„Wir stornieren jetzt kostenfrei“, sagt Martin Franke. Er ist angestellter Geschäftsführer des Unternehmens. Lediglich bei abgesagten Klassenfahrten - hier springt das Land NRW ein - wolle er die normalen Stornotarife nehmen. Die Schulfahrten nach Ostern waren aber schon früh storniert worden.

Sorge um Gesundheit der Kollegen

Klar ist: In den nächsten Wochen - vielleicht Monaten - wird keine Gruppe mehr auf Reisen gehen. Das Unternehmen, das neben dem Chartergeschäft auch komplette Gruppenpauschalreisen anbietet (auch im Katalog-Verbund im Busteam Sauerland). Vorerst sind alle Reisen nur bis zum 19. April abgesagt. Viel weiter will Henneke Tourismus gar nicht denken. „Wenn es in Richtung drei Monate geht, wird es bedrohlich“, sagt der Geschäftsführer. Vor allem aber sorgt er sich nun um seine Mitarbeiter - deren Gesundheit und natürlich auch deren Arbeitsplätze. Das Unternehmen vertraut da aber auch auf die Instrumente, die Bundes- und Landesregierung nun eingeleitet haben.

Dieser Bus der Firma Henneke holte 1962 die Kinder während der Sturmflut von Hamburg ins Sauerland. Busfahrer war Willi Feische (+) aus Rumbeck. Foto: Henneke Tourismus

Und auf die eigene Stärke. „Als Gemischtwarenladen sind wir noch gut aufgestellt“, sagt Franke. Henneke Touristik bedient auch den Linienbusverkehr. Dessen Fahrplan wurde aber wegen der Schulschließungen und den Einschränkungen des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Ferienmodus reduziert. Normalerweise sind in Spitzenzeiten 13 Fahrer bei Henneke in sechs Linienbussen, drei vollausgestatteten modernen Reisebussen, zwei normalen Bussen ohne Toilette und einem Kleinbus im Einsatz. „Viele der Fahrzeuge haben wir vorübergehend stillgelegt“, so Martin Franke. So lassen sich wenigstens Versicherung und Steuern sparen. Einen Gelenkzug blieb angemeldet, weil es noch einen Auftrag für Schienenersatzverkehr an einer Bahnbaustelle gibt. Ob der Bus wirklich fahren wird, bleibt abzuwarten.

Für viele seiner Mitarbeiter - insgesamt 23 - wird Kurzarbeit angemeldet, um die Arbeitsplätze zu sichern. Andere sollen Resturlaube abfeiern. Ein Drittel des Personals benötigt das Unternehmen derzeit.

Martin Franke und seine Kollegen sind Busfahrer mit Leidenschaft und aus Überzeugung. Und das in einer Branche, so Franke, die nicht „die nur geringe Margen“ hat. „Da muss man als Busunternehmer schon für geboren sein“, sagt er. So wie Martin Franke, der auch noch selber gerne am Steuer sitzt.

„Nachhall nicht vernachlässigen“

Angesichts der aktuellen Lage bluten ihm und seinen anderen Fahrern die Herzen. „Selbst wenn die Coronakrise vorbei sein sollte, darf man den Nachhall nicht vernachlässigen“, sagt er. Gut denkbar, dass das Stammpublikum für Busreisen - nämlich ältere Menschen aus den jetzt vielzitierten Risikogruppen - vorerst vorsichtig sein wird, wenn es um das Reisen geht. Das passt dann nicht zu der Stimmung, die das Busfahrerteam von Henneke Touristik ihren Reisegruppen so gerne vermittelt. Nämlich die Freude an einer rundum sorglos organisierten Fahrt.

Martin Franke blickt nach vorne: Er hofft, dass man gestärkt aus der Situation herausgeht. Er vertraut auf solidarischen Zusammenhalt in Familie, Freundeskreis, Arbeitskollegium und Gesellschaft.