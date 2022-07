Herdringen ist bereit: Auf Vogelvorstellung folgt Bierprobe

Herdringen. Das Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Antonius Herdringen steht kurz bevor. Nun wurde der diesjährige Vogel vorgestellt.

Am Montag, 1. August, ziehen die ersten Vogelträger in Herdringen von Haus zu Haus und zeigen die Schützenkrähe der Schützenbruderschaft St. Antonius Herdringen.

Gerd Lingenhöfer, Rainer Herschel und Gerd Nöhmke gehören zum ersten Trupp, der mit Korb und Krähe in der Wiebelsheide, Weberstraße, Winkelweg, Wiebelsheu, Borkshagenstraße, Märkische Straße, Zum Krähenbrink die Haushalte besucht. Man hört den Trupp schon vom Weiten, denn Nöhmke wird das Trömmelken spielen.

„Die Leute warten schon“

Die drei Träger sind schon seit mehr als zehn Jahren vor dem Herdringer Schützenfest mit den Krähen unterwegs. „Die Leute warten schon und bitten uns immer ins Haus oder auf die Terrasse. Dann sprechen wir natürlich über das kommende Schützenfest“, so Herschel. Sein Trägerkollege Nöhmke ergänzt: „Die ältere Generation möchte gerne wissen, ob auch alte Bekannte das Fest besuchen. Wenn wir das bejahen, dann wollen sie doch mal wieder zum Feiern kommen.“

Schon 2021 zogen die Vogelträger durch das Krähendorf, obwohl kein Schützenfest gefeiert wurde. „Auch da haben die Leute auf uns gewartet und sich über unseren Besuch gefreut. Mir kam es vor, mehr als in 2019“, meint Lingenhöfer.

Tradition seit 45 Jahren

Seit 45 Jahren gibt es diese Tradition. Von 1976 bis 2001 wurde das Vogeltragen von nur drei Schützen von Montag bis Samstag übernommen. Seit 2001 übernehmen mehrere Schützen die Aufgabe. Vogelträger-Koordinator Rainer Veelker hatte 2019 die Bezirke etwas verändert. Insgesamt sind 27 Vogelträger in neun Bezirken im Einsatz, die von Montag bis Freitag (außer Donnerstag) durch Herdringer Straßenzüge gehen. Die Außenbezirke rund um Herdringen werden Freitag, 5. August, besucht. „Freitag ist auch unser Hauptkampftag, dann sind sieben Trupps unterwegs. Wir freuen uns schon auf die neuen Herdringer Bürger“, so Herschel.

Am Freitag vor dem Fest wird traditionell das Dorf geschmückt. „Da finden in den verschiedenen Straßenzügen kleine Feste statt und die Vorfreude auf unser Schützenfest steigert sich“, weiß der neue Hauptmann Thorsten Köhle. Für ihn und seinen Vorstand beginnt die heiße Phase schon am Sonntag, 31. Juli, um 17 Uhr im Schützenhof mit der letzten Vorstandssitzung und der Bierprobe. „Hier checken wir noch mal alles durch, ob wir nichts vergessen haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass alles in Ordnung ist. Wir haben einen sehr guten Vorstand, in dem jeder mit ins Rad greift“, betont Köhle.

Während der Bierprobe wird auch die CD „Schützenfest im Dorf“ verkauft. Weitere Verkaufsstellen: Landhotel Dietzel, Bäckerei Greve, Zur Alten Post. Außerdem am Schützenfestsonntag und -montag am Süßwarenstand.

