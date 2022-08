Herdringen: Neuer Feuerwehr-Anbau endlich eingeweiht

Herdringen. Die Corona-Pandemie hatte für eine erhebliche zeitliche Verzögerung gesorgt.

Der Löschzug Herdringen konnte jetzt endlich nach pandemiebedingter Verzögerung die neue Fahrzeughalle einweihen und damit offiziell in den Dienst stellen.

Bei dem feierlichen Festakt vertreten waren neben dem Basislöschzug 4 Herdringen/Holzen, die Arnsberger Wehrführung, Vertreter der Ortspolitik, des Vereinsrings, der Kirchengemeinden sowie des Forums Herdringen. Nach der Begrüßung des leitenden Löschzugführers Michael Wenzel wurde eine Urkunde der Einweihung, Münzgeld sowie eine Tageszeitung in einer Zeitkapsel hinter dem Jahresstein der neuen Fahrzeughalle eingemauert.

Pfarrer Daniel Maiworm und Pfarrerin Ulrike Rüter segnen Anbau ein

Die Segnung und Einweihung lag dann in den Händen von Pfarrer Daniel Maiworm und Pfarrerin Ulrike Rüter. Nach einer kurzen Andacht weihten die beiden Geistlichen der katholischen und evangelischen Kirche die neue und schmucke Fahrzeughalle mit den Worten „Gott zur Ehr – dem nächsten zur Wehr“ ein.

Die Erweiterung des Standortes in Herdringen um eine weitere Fahrzeughalle und die Modernisierung der Umkleiden resultiert aus den Vorgaben des jüngsten Brandschutzbedarfsplans sowie den aktuellen Vorgaben der Unfallkassen.

Löschzug Herdringen leistet Eigenanteil von 5000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden

Die Löschzug Herdringen ist stolz auf den jetzt offiziell eingeweihten Anbau. Foto: Privat

In der Baumaßnahme, die im Jahr 2019 - noch vor Corona - durchgeführt wurde, entstand eine Fahrzeughalle mit einem Stellplatz für ein Löschfahrzeug sowie eine getrennte Umkleide mit schwarz-weiß Trennung und mit direktem Zugang zu den Duschmöglichkeiten.

Neben den von der Stadt Arnsberg ausgeführten Baumaßnahmen mit einem Volumen von 230.000 Euro hat die Kameradschaft des Löschzuges Herdringen einen Eigenanteil von insgesamt beachtlichen 5000 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet.

An der neu erstellten Fahrzeughalle der Feuerwehr Herdringen konnte übrigens der Friedensspruch „Jeder kann Frieden stiften, überall“ einen neuen Platz im Dorf finden. Der Friedensspruch wurde einst von Lore Bremke gestiftet und hing bis Mitte 2018 gut sichtbar an einer Außenwand von Schröders Hof an der Kreuzstraße des Krähendorfes.

Friedensspruch jetzt an einem neuen Standort

Nach vorheriger Absprache wurde die dreiteilige Schmiedearbeit im Juli 2018 von Axel Leonhardt für das Forum Herdringen abmontiert und gesichert. Durch Sandstrahlen, Spritzverzinken und einer Abschlussbehandlung durch den Malerbetrieb Flügge wurde der Friedensspruch für die Zukunft hergerichtet.

Letztlich konnte das Forum Herdringen über die Feuerwehr an der Außenwand der neuen Fahrzeughalle einen bestens geeigneten Platz für den sanierten Friedensspruch finden.

