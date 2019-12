Herdringer Verkehrsverein löst sich auf

„Das war es“, meint Ulrich Dietzel traurig. Er hat gerade den Heimat- und Verkehrsverein Herdringen offiziell aufgelöst. Zur Auflösungsversammlung war nur der frühere Ortsheimatpfleger Bernie Kloke gekommen. Die anderen noch verbliebenen 30 Mitglieder waren der Einladung leider nicht gefolgt.

Es gibt einige Gründe für die Auflösung des Vereins: „Hauptsächlich ist es der ständige Vandalismus an der Freizeitanlage und die immer mehr werdende wilde Abfallentsorgung. Das konnten wir nicht mehr ehrenamtlich alles bewältigen. Ebenso fehlten uns die finanziellen Mittel dafür“, betont Dietzel.

Stadt kündigte Pachtvertrag

Im Februar 2018 bekam der Heimat- und Verkehrsverein die fristlose Kündigung des Pachtverhältnisses des Grundstückes. Der schlechte Zustand der Anlage war der Stadt Arnsberg schon seit 2016 bekannt. Die Verantwortlichen der Stadt Arnsberg bedauern diesen Schritt. Aber der Zweck der Freizeitanlage wurde durch den Vandalismus seit mindestens zwei Jahren nicht mehr erfüllen.

Ulrich Dietzel (rechts) und Bernie Kloke stoßen auf die vergangenen schönen Zeiten des Heimat- und Verkehrsverein an. Der ist nun leider Geschichte. Er wurde aufgelöst. Foto: Achim Benke / WP Neheim

„Irgendwann waren die Mitglieder nicht mehr bereit, jede Woche sauberzumachen. Immer und immer wieder war alles verschmutzt und zerstört worden. Selbst ein Bauzaun hinderte die Vandalen nicht daran, dass Gelände zu verwüsten“, erklärt Ulrich Dietzel. Nach der Kündigung des Pachtvertrages musste der Verein das Grundstück in den Urzustand zurückbauen. „Da ist unser gesamtes Vereinsvermögen von knapp 4000 Euro draufgegangen“, so Dietzel.

Einen kompletten Vorstand hatte er nicht mehr. Von den damaligen 80 Mitgliedern, sind nur noch 30 übrig geblieben. „Ich bin froh, dass wir in den letzten Jahren kein Vereinsbeitrag eingezogen haben“, meint der Vorsitzende.

Vom Amtsgericht kamen zusätzlich Aufforderungen, dass für das Vereinsregister die nötigen Satzungsunterlagen vorzulegen sind. „Da wir dieser Aufforderung nicht nachkamen, bekam ich einen Bußgeldbescheid. Das musste ich aus der privaten Tasche bezahlen. Es gab kein Vereinsvermögen mehr. Dann haftet der Vorstand man mit seinem Privatvermögen“, so Dietzel.

Kosten für Müllentsorgung

Neben dem Rückbau musste der Müllberg entsorgt werden. Das waren noch fast vier Container voll. „Es ist schon schade, dass wir nicht mehr in einer schönen Anlage unser 50. Jubiläum feiern können. Die Gründung war am 27. Januar 1971“, bedauert Dietzel. Er und Kloke erinnern sich noch, das fast alle Vereine in den Jahren an der Freizeitanlage gefeiert haben. „Da ist ja rundum nichts und man konnte schön feiern. Nur Hase und Igel sagen sich dort gute Nacht“, meint Kloke. Dietzel meint noch: „Aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“

Die mit Tretbecken und Grillbereich ausgestattete Freizeitanlage, die sich in einem abgelegenen Waldstück südlich von Herdringen an dem Weg „In der Mark“ befand, war viele Jahre ein beliebter Treffpunkt für Feiern von Vereinen und Gruppen. Mancher Bürger erinnert sich hier noch an schöne stimmungsvolle Abende.