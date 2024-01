Herr H. ist der Hit für kleine Jecken und Närrinnen

Fast 500 junge Jecken und Narren feierten den Kinderkarneval der KG Blau-Weiß Neheim mit Herr H. in der Gemeinschaftshalle Herdringen.

Herdringen-Neheim Kinderkarneval in Neheim ist bunt und lustig. Außerdem sind die Kids bei den Liedern „ihres“ Sängers so was von textsicher. . .

Die Herdringer Gemeinschaftshalle war wie am Samstag auch am Sonntag das Mekka des Karnevals im Stadtgebiet Arnsberg: Am Sonntagnachmittag feierten fast 500 kleine Jecken und Narren mit ihren Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten den Kinderkarneval der KG Blau-Weiß Neheim. Das „Zugpferd“ der Veranstaltung war wie 2023 der Kinderlieder-Singer-Songwriter „Herr H.“ (Simon Horn). Seine Fans standen dicht gedrängt vor der Bühne und warteten mehr oder weniger geduldig auf seinen Auftritt.

Herr H. ist der absolute Hit bei den Kindern. Sie können es kaum erwarten, bis er auf der Bühne seine Kinderlieder-Hits singt. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Doch am Start war erst das Kinderprinzenpaar Pialotta I. (Calcagno) „Die tanzende Reiterin“ mit ihrem Prinzen Benedikt I. (Stoer) auf der Bühne. Sie stellten sich ihrem närrischen Volk vor. Es folgte dann zur Einstimmung auf das karnevalistische Treiben die Jugendgarde mit ihrem Gardetanz. Doch dann war es endlich soweit: „Herr H.“ wurde lautstark von seinen Fans auf die Bühne gerufen.

Bei den Songs „Die Katze tanzt allein“, „Ich bin ein Pinguin“, „StoppTanzen“ (HippHopp) oder „Zwergenaufstand“ war so ziemlich die Masse aller Kinder absolut textsicher. Der Renner unter den Liedern ist aber immer noch „Emma die Ente“ (die immer verpennte). Es war von vornherein klar, dass Herr H. ohne Zugaben nicht von der Bühne gehen durfte, aber die Zeit drängte, eine andere Veranstaltung wartete schon auf ihn. Während der Sänger sich auf dem Weg machte, zogen seine Fans mit einer Polonaise quer durch die Herdringer Gemeinschaftshalle. Danach ging es mit Gardetänzen und Showtänzen der Jugend-, Junioren-, und Damengarde auf der Bühne weiter.

Mehr aus dem Karneval

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Achim Benke

Die schönsten Bilder der Prunksitzung KG Blau-Weiß Neheim - wp.de Impressionen aus der Prunksitzung der KG Blau-Weiß Neheim in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Foto: Achim Benke (ad) / Arnsberg

„Das Schöne ist immer wieder zu sehen, wie die kleinen Jecken und Narren in ihren ideenreichen Kostümen bei uns feiern. Die Karten für diese Veranstaltung waren schon nach knapp zwei Wochen ausverkauft. Herr H. ist eben immer wieder ein echtes Zugpferd“, betont Präsident André Schumann, der auch die Moderation übernommen hatte. Nach fast drei Stunden Bühnen- sowie Mitmachshow war die Karnevalsparty vorbei und das reichhaltige Kuchenbuffet leer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg